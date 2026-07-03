Todos tenemos o hemos tenido en casa la famosa planta de helecho, sin duda un clásico argentino. Estas se convirtieron en protagonistas por su estética original para embellecer cualquier entorno y su aroma particular. Sin embargo, dentro del feng shui, estas plantas tienen un significado mucho más profundo que va más allá de lo visual. ¿Qué significa tener una?
Dentro del universo del feng shui todo tiene un significado. Los animales que te visitan, las mascotas que llegan al hogar, las decoraciones y, sin duda, las plantas que eliges tener en cada lugar que les designas también significan algo. El helecho es una planta que tiene muchísimos beneficios y significados que pocos conocen o saben aprovechar.
Si tenés una planta de helecho en casa, te contamos qué significa y qué beneficios trae a tu hogar
Todas las plantas que tengas dentro de tu casa pueden tener un objetivo en particular. Si bien los amantes de la jardinería saben que la planta de helecho tiene beneficios y su presencia va mucho más allá de lo que todos creen.
El helecho tiene beneficios extremadamente positivos en nuestra vida y hogar. Primero, porque trae buena fortuna, ayuda a purificar el ambiente, su cuidado te hace conectar con la naturaleza y, al mismo tiempo, de nutrir tu espíritu. De esta forma, más allá de esas características peculiares, atrae algunos beneficios:
- Los helechos son símbolos de sinceridad, magia y protección.
- Simbolizan la resiliencia y la capacidad de adaptarse.
- Es una planta de misterio, protección y poder oculto.
- El helecho gira en torno al conocimiento oculto y las fuerzas invisibles de la naturaleza.
- Los franceses lo llaman la "hierba de los 100 milagros".
- Para el feng shui, simbolizan la nueva vida y nuevos comienzos.
- Tener esta planta en casa habla de humildad y sinceridad.
- Es símbolo de amor eterno.
Lo cierto es que las plantas siempre cumplen una función y para que su efecto y significado sean notorios, la ubicación es todo. Pues el feng shui aconseja que sea donde sus propiedades surjan efecto y estén en equilibrio con tu casa.
En este sentido, si quieres ser un experto en jardinería donde el helecho te beneficie debe estar en lugares altos, con luminosidad media o en cualquier parte del interior del hogar evitando corrientes de aire frío.