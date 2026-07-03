Video de cosechadores de ajo bajo la nieve abrió un debate sobre el trabajo rural en Mendoza

La escena muestra al menos a dos trabajadores cosechando y embalando ajo mientras cae una intensa nevada sobre los campos de San Carlos, una de las zonas que durante los últimos días registró algunas de las temperaturas más bajas de la provincia, en el marco de la ola polar que afectó a Mendoza.

Muchos usuarios reaccionaron con mensajes de admiración por el esfuerzo de los trabajadores. Sin embargo, otra parte importante de los comentarios cuestionó que esas condiciones de trabajo fueran presentadas como un ejemplo de sacrificio.

Polémica por romantizar el esfuerzo extremo

Entre las respuestas más repetidas aparecieron críticas dirigidas a las condiciones laborales. Varios usuarios plantearon que no debería naturalizarse que personas trabajen bajo la nieve y con temperaturas bajo cero.

Algunos comentarios señalaron que, con medidas relativamente simples, como instalar un gazebo para resguardar a los trabajadores o colocar una turbina de calefacción a gasoil en el sector de embalaje, la tarea podría realizarse en condiciones más dignas.

El debate se dio en medio de una semana marcada por el frío polar en Mendoza. En varias localidades las temperaturas máximas apenas rondaron los 6°C, mientras que las mínimas descendieron por debajo de los 0°C. En el Valle de Uco, donde fue grabado el video, se registraron algunas de las marcas térmicas más bajas de la provincia, con nevadas que cubrieron cultivos y caminos rurales.

El video, que inicialmente buscaba poner en valor el esfuerzo de los trabajadores del campo, terminó abriendo una conversación más amplia sobre los límites entre reconocer ese compromiso y naturalizar condiciones laborales atravesadas por temperaturas bajo cero.