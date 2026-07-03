Cuál es la razón por la que en invierno los días son más cortos y las noches más largas

Cuando decimos que el eje (terrestre) se inclina, lo hace a unos 23 grados respecto a la órbita. Cuando llega el invierno al hemisferio sur, ese polo queda colocado en dirección opuesta al sol y sus rayos alcanzan esta mitad del planeta en forma oblicua o despareja, es decir, no a 90 grados.

Después del solsticio de invierno, la duración de la luz comienza a aumentar lentamente.

Eso hace que el sol permanezca mucho menos tiempo en el horizonte, alcance una mejor altura al mediodía y su recorrido sea más corto que durante las estaciones de la primavera o verano.

Pero esto no ocurre igual en todos lados, ya que la cantidad de luz y oscuridad depende de la latitud. Cerca del ecuador, los días y las noches mantienen parecidas durante casi todo el año y, en cambio, en la Patagonia argentina se nota mucho más el cambio que en las provincias del norte. Pues Ushuaia atraviesa días invernales mucho más cortos que quienes se ubican cerca del trópico, como Salta o San Salvador de Jujuy.