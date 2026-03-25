Chau a los adornos caros: cómo fabricar tu propio espejo con diseño de luna reciclando CDs viejos

cds en forma de espejo Con un CDs y algunos materiales podrás poner en práctica esta hermosa idea de reciclaje.

En este sentido, hay varias formas de hacer espejos con CDs, lo primordial es que tengas los materiales necesarios, estos son:

CDs viejos: entre 5 y 8

viejos: entre 5 y 8 Cartón grueso, madera o base rígida cortado en forma de medialuna).

Espejo circular pequeño opcional para el centro, si quieres que sea funcional o puedes hacer toda la superficie de "espejo de CD ".

circular pequeño opcional para el centro, si quieres que sea funcional o puedes hacer toda la superficie de "espejo de ". Silicona fría o pegamento universal.

Tijeras

Pastina o cemento blanco para rellenar las juntas entre los trozos.

El paso a paso es relativamente sencillo y no tiene dificultad alguna. Primero tenés que dibujar una luna en tu base de cartón o madera (la forma que desees). Si quieres que sea un espejo real, tenes que pegar el espejito redondo en una de las curvas de la luna primero, y deja el resto del espacio para el mosaico de CDs.

cds em forma de espejo Reutiliza los CDs viejos que tengas en casa y crea un espejo decorativo para cualquier rincón del hogar.

Para que el CD no se astille al cortarlo, es necesario sumergierlos en agua caliente por 2 minutos para ablandar el policarbonato. Luego córtalos en triángulos y formas irregulares de distintos tamaños.

Ahora empieza a pegar los trozos desde los bordes hacia el centro dejando unos 2 mm de espacio entre cada pieza. Como los CDs reflejan la luz de forma distinta según el ángulo, esto le dará "movimiento" a tu luna. Por último puedes preparar un poco de pastina para poner sobre los huecos.

Lo cierto es que esta idea de reciclaje tiene variantes infinitas. Si en lugar de medialuna haces una luna llena, puedes usar las partes circulares del centro del CD para simular los cráteres de la superficie lunar, pegándolas encima de las otras piezas. Sino, puedes poner directamente los pedazos de CDs en forma de luna, sin necesidad de tener un espejo.