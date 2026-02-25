Reino Unido retira el último buque que participó en la Guerra de las Malvinas tras más de 40 años de actividad
El buque en cuestión fue el RFAArgus (A135), una embarcación de la Royal Fleet Auxiliary que, aunque no era un destructor ni un buque de combate tradicional, tuvo un lazo directo y documentado con el conflicto de 1982.
La historia del RFAArgus comenzó en Italia, donde fue construido y botado en 1980 como el portacontenedores MV Contender Bezant. En mayo de 1982 fue requisado por el Ministerio de Defensa británico para la Guerra de las Malvinas y se utilizó como buque de transporte de aeronaves durante ese conflicto.
Tras la guerra, el Reino Unido lo adquirió definitivamente en 1984 y lo transformó en un buque de entrenamiento aeronaval, reemplazando al RFA Engadine. Entró en servicio como RFA Argus en junio de 1988. Con el tiempo, su función evolucionó. Durante la Primera Guerra del Golfo en 1991 se le instaló una instalación hospitalaria completa, y en 2009 la capacidad médica se convirtió en su rol principal como Primary Casualty Receiving Ship (PCRS), con un hospital equipado a bordo con capacidad para atender heridos.
En sus últimos años, el buque fue declarado no seguro para navegar debido a problemas estructurales, y desde mediados de 2025 permaneció amarrado en Portsmouth sin poder desplazarse por sus propios medios. Su baja en 2026 marca el cierre de una etapa prolongada en la historia naval británica.
