Torneo Apertura: Tigre no pudo con Barracas y Rosario Central batió a Gimnasia La Plata

Barracas Central se metió, al menos transitoriamente, entre los 8 primeros ya que suma 8 puntos y supera a Banfield, Racing y River que juegan este jueves.

Rosario Central volvió al triunfo en La Plata

Nacho Fernández marcó su primer gol desde que volvió a Gimnasia La Plata, pero Juan Valentín Giménez y Gastón Ávila dieron vuelta el resultado en el complemento y Rosario Central volvió al triunfo en el Bosque platense.

El resultado deja al Lobo en 5to lugar con 10 puntos (ganó 3, empató 1 y perdió 3) y a los Canallas en el 4to. puesto con 11 unidades (ganó 3, empató 2 y perdió 2).