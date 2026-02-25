Torneo Apertura: Tigre no pudo con Barracas y Rosario Central batió a Gimnasia La Plata

Tigre cayó ante Barracas Central y dejó pasar la chance de alcanzar la cima de la Zona B del Torneo Apertura en la que Rosario Central volvió a la victoria al imponerse a Gimnasia La Plata.
Tigre cayó ante Barracas Central y dejó pasar la chance de alcanzar la cima de la Zona B del Torneo Apertura en la que Rosario Central volvió a la victoria al imponerse a Gimnasia La Plata.
Nacho Russo, uno de los goleadores del certamen, abrió el marcador para la visita, pero Barracas lo dio vuelta con dos goles en 3' marcados por Fernando Tobio y Facundo Bruera.
Tigre, dirigido por Diego Dabove, no pudo alcanzar la punta (ganó 4, empató 2 y perdió 1) y con 14 puntos quedó a uno de Belgrano e Independiente Rivadavia que tiene un partido menos.
Barracas Central se metió, al menos transitoriamente, entre los 8 primeros ya que suma 8 puntos y supera a Banfield, Racing y River que juegan este jueves.
Nacho Fernández marcó su primer gol desde que volvió a Gimnasia La Plata, pero Juan Valentín Giménez y Gastón Ávila dieron vuelta el resultado en el complemento y Rosario Central volvió al triunfo en el Bosque platense.
El resultado deja al Lobo en 5to lugar con 10 puntos (ganó 3, empató 1 y perdió 3) y a los Canallas en el 4to. puesto con 11 unidades (ganó 3, empató 2 y perdió 2).