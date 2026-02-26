Marcelo Gallardo se va de River y el presidente Stéfano Di Carlo le dedicó un emotivo mensaje

River recibe a Banfield, por la séptima fecha del Torneo Apertura, en un encuentro que estará marcado por la despedida de su director técnico Marcelo Gallardo.
De cara a este cruce, en el que intentará cortar con la seguidilla de derrotas en el torneo local, el Muñeco recibió innumerables muestras de apoyo y una de ellas, la más reciente, fue la del propio Stéfano Di Carlo, presidente del club, quien le dedicó un emotivo mensaje en las redes sociales.
Por tu amor y compromiso por River.
Por hacernos felices y cambiar la historia para siempre.
Por tu calidad humana y profesional.
Por tu grandeza.
Por ser River.
"Una vida en casa. Un vínculo para toda la vida", indicó River para despedir con un video en redes sociales a Marcelo Gallardo.
Gallardo dirigirá su último partido como director técnico de River y habría realizado un pedido especial, ante la posibilidad de que se le realice algún homenaje.
El “Muñeco” pidió que no se realice un homenaje, no se le entregue una plaqueta y se realicen menciones especiales. De todas maneras, el vestuario y los pasillos del Monumental estuvieron especialmente preparados.
De esta manera, el único homenaje que recibirá Gallardo vendrá desde la tribuna, donde se espera que los hinchas de River le realicen una ovación inolvidable pese a los flojos resultados en su segundo ciclo al frente del club.