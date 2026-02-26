Marcelo Gallardo se va de River y el presidente Stéfano Di Carlo le dedicó un emotivo mensaje

Por hacernos felices y cambiar la historia para siempre.

Por tu calidad humana y profesional.

Por tu grandeza.

Por ser River.

Gracias, Marcelo.

El video de River para despedir al Muñeco

"Una vida en casa. Un vínculo para toda la vida", indicó River para despedir con un video en redes sociales a Marcelo Gallardo.

El pedido especial de Gallardo para la dirigencia de River

Gallardo dirigirá su último partido como director técnico de River y habría realizado un pedido especial, ante la posibilidad de que se le realice algún homenaje.

El “Muñeco” pidió que no se realice un homenaje, no se le entregue una plaqueta y se realicen menciones especiales. De todas maneras, el vestuario y los pasillos del Monumental estuvieron especialmente preparados.

Atentos a este detalle: las gigantografías del plantel en el anillo tienen distintos videos de Gallardo de todas sus etapas en River.

Hermoso



— La Página Millonaria (@RiverLPM) February 26, 2026

De esta manera, el único homenaje que recibirá Gallardo vendrá desde la tribuna, donde se espera que los hinchas de River le realicen una ovación inolvidable pese a los flojos resultados en su segundo ciclo al frente del club.