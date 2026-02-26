Inicio Ovación Fútbol Marcelo Gallardo
Marcelo Gallardo se va de River y el presidente Stéfano Di Carlo le dedicó un emotivo mensaje

River recibe a Banfield, por la séptima fecha del Torneo Apertura, en un encuentro que estará marcado por la despedida de su director técnico Marcelo Gallardo.

Por UNO
De cara a este cruce, en el que intentará cortar con la seguidilla de derrotas en el torneo local, el Muñeco recibió innumerables muestras de apoyo y una de ellas, la más reciente, fue la del propio Stéfano Di Carlo, presidente del club, quien le dedicó un emotivo mensaje en las redes sociales.

gallardo 1
El mensaje de Di Carlo para Gallardo

Por tu amor y compromiso por River.

Por hacernos felices y cambiar la historia para siempre.

Por tu calidad humana y profesional.

Por tu grandeza.

Por ser River.

Gracias, Marcelo.

El video de River para despedir al Muñeco

"Una vida en casa. Un vínculo para toda la vida", indicó River para despedir con un video en redes sociales a Marcelo Gallardo.

Embed - River Plate on Instagram: "Una vida en casa. Un vínculo para toda la vida "
View this post on Instagram

El pedido especial de Gallardo para la dirigencia de River

Gallardo dirigirá su último partido como director técnico de River y habría realizado un pedido especial, ante la posibilidad de que se le realice algún homenaje.

El “Muñeco” pidió que no se realice un homenaje, no se le entregue una plaqueta y se realicen menciones especiales. De todas maneras, el vestuario y los pasillos del Monumental estuvieron especialmente preparados.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverLPM/status/2027129284037329219&partner=&hide_thread=false

De esta manera, el único homenaje que recibirá Gallardo vendrá desde la tribuna, donde se espera que los hinchas de River le realicen una ovación inolvidable pese a los flojos resultados en su segundo ciclo al frente del club.

