El error fatal de la GoPro: los tiburones "inofensivos" que atacaron a un buceador

Es decir, tanto turistas como pescadores locales acostumbraron a los animales a recibir comida fácil, eliminando su miedo natural hacia los seres humanos y convirtiendo un encuentro de observación en una situación de riesgo latente, como en este caso.

tiburon La gente se acostumbró a alimentar fácilmente a estos ejemplares, y esto se convirtió en problema.

Las lanchas de rescate llegaron rápido pero no encontraron a la víctima; lo único que se vio en la superficie fueron aletas de tiburones. Testigos en el lugar intentaron ayudar pero la situación fue más grave. Gracias a los pocos restos que pudieron rescatar, el hombre fue identificado.

Hoy, este caso se utiliza como una advertencia global sobre la interacción con la fauna marina. Los científicos insisten en que la responsabilidad recae en los humanos, y no así en los animales.

Una GoPro, la posible responsable

Uno de los puntos más impactantes de la investigación fue el rol de la cámara que portaba la víctima. Según los expertos Eric Clua y Kristian Parton, las cámaras GoPro emiten pequeñas señales electromagnéticas que fueron detectadas por los tiburones.

En un entorno de competencia por alimento, un ejemplar pudo confundir las señales de la cámara con las de una presa herida. Lo que comenzó como una "mordida de exploración", se transformó rápidamente en una cacería una vez que la sangre se hizo presente en el agua.