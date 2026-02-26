El hijo de Leo Mattioli fue condenado por atropellar y matar a una ciclista

El accidente ocurrió durante la mañana del 21 de septiembre de 2024 en inmediaciones de la avenida Richieri, entre Libertad y Alsina, en la localidad de Santo Tomé.

“Mattioli condujo de forma imprudente una camioneta Ford Ranger con la que embistió desde atrás a la víctima, quien se trasladaba en bicicleta”, recordó la fiscal Rosana Marcolín durante la audiencia.

Además, destacó que tanto el condenado como Decurges circulaban por la margen derecha de la avenida Richieri en dirección oeste-este y añadió que una de las testigos confirmó que la víctima lo hacía de forma correcta, “en línea recta y cerca de la cuneta”.

La fiscal también precisó que “las pericias concluyeron que Mattioli circulaba aproximadamente a 53,31 kilómetros por hora en una avenida en la que la velocidad máxima permitida es de 60 kilómetros por hora”.

En tal sentido, agregó que “los análisis toxicológicos también arrojaron que Mattioli no tenía alcohol ni estupefacientes en sangre”.

“Sin embargo, el condenado condujo de forma negligente y sin tomar las debidas precauciones, razón por la cual no advirtió la presencia de la ciclista”, planteó Marcolín y añadió que “el informe accidentológico concluyó que no hubo maniobra de evasión ni intento de frenada por parte de Mattioli, y además no existía obstáculo para que no pudiera divisar a la víctima antes de impactarla”.

De esta manera, explicó: “Al ser embestida, Decurges salió despedida de la bicicleta hacia la derecha de la calzada y sufrió un traumatismo grave de cráneo que le ocasionó la muerte momentos después”.

Nico Mattioli reconoció su culpabilidad en el hecho que se le atribuyó. Además, junto con sus abogados defensores, manifestaron su conformidad con la descripción del ilícito imputado, con la calificación legal, con la pena solicitada y con el procedimiento abreviado elegido.

Fuente: tn.com.ar