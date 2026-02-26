Quiniela de Mendoza: resultados de la Nocturna de este hoy, 26 de febrero de 2026.

Cada sorteo, se realiza ante escribano público, desde el Salón de Sorteos del Instituto Provincial de Juegos y Casinos ubicado en Avenida San Martín y Brasil, de Godoy Cruz, Mendoza.

Quiniela de Mendoza: resultados de la Nocturna de hoy, 26 de febrero.

A la cabeza: 4813

Todos los números según el orden en que quedaron:

1: 4813

2: 7072

3: 4115

4: 2085

5: 4549

6: 3429

7: 2164

8: 8038

9: 7171

10: 6569

11: 0940

12: 9532

13: 6014

14: 7344

15: 5715

16: 0283

17: 6454

18: 4164

19: 0942

20: 8810

A La Nocturna

Quiniela de Mendoza4.jpeg

Resultados Quiniela de Mendoza: La Previa del 26 de febrero de 2026

A La Previa

Resultados Quiniela de Mendoza: La Primera del 26 de febrero de 2026

A La Primera

Resultados Quiniela de Mendoza: La Matutina del 26 de febrero de 2026

A La Matutina

Resultados Quiniela de Mendoza: La Vespertina del 26 de febrero de 2026

A La Vespertina

Quiniela-de-Mendoza-portada6.jpg

Qué es la Quiniela?

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina. Consiste en un concurso de jugadas, entendidas éstas como la asociación de un riesgo con un monto de dinero, sujetas a premios, determinados por uno o más sorteos. Es considerada una apuesta a este juego, el cociente entre el monto apostado y la extensión de la jugada.

Quiniela de Mendoza: dónde se transmite el sorteo

La trasmisión es vía streaming y se hará durante los cinco sorteos diarios que tiene la Quiniela de Mendoza.

Se podrán ver en el canal de Youtube del Instituto Provincial de Juegos y Casinos Mendoza: www.youtube.com/c/institutoprovincialdejuegosycasinosmendoza.

Cuáles son los horarios de la Quiniela de Mendoza

La Quiniela de Mendoza se sortea de lunes a sábados en los siguientes horarios: