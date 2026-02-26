El Monumental despidió con emoción a Marcelo Gallardo y silbó a varios jugadores de River

River recibió a Banfield, por la 7ma fecha del Torneo Apertura, en un partido que marcó el final del segundo ciclo de Marcelo Gallardo como director técnico del Millonario.
El encuentro se lleva a cabo en el estadio Monumental y más allá de la sequía de triunfos lo más importante es la despedida de Gallardo, quien anunció que será el último partido como director técnico y el fin de un muy flojo segundo ciclo en la institución.
Como era de esperar el hincha hizo sentir su disconformidad con los jugadores y la dirigencia, mientras que reconoció a una figura como Gallardo, que es el técnico más ganador en la historia del club.
Hubo mucha emoción y algunas lágrimas para despedir al Muñeco a pesar de que los malos resultados de los últimos meses motivaron su decisión de dar un paso al costado.
El DT pidió que no se le realice ningún tipo de homenaje, pero en la previa del encuentro tanto el club como el presidente Stéfano Di Carlo le dedicaron emotivos posteos en las redes sociales.
Además, el pasillo que va desde la concentración hasta el vestuario local mostró en sus pantallas imágenes del Muñeco como jugador y técnico del club.
La última formación de River con Gallardo como DT fue con 9 jugadores surgidos de las inferiores del club.
Los 11 fueron Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta,Lautaro Rivero, Facundo González; Tomás Galván, Aníbal Moreno, Fausto Vera, Ian Subiabre; Sebastián Driussi y Joaquín Freitas.