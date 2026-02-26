El Monumental despidió con emoción a Marcelo Gallardo y silbó a varios jugadores de River

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Perla_Londres/status/2027143289195884552&partner=&hide_thread=false El aplausómetro de River:



Aplaudidos los pibes, Galván y Freitas los que más

MQ con aplausos y silbidos, un poco de aplausos para Moreno, Vera y Páez

Driussi, P. Díaz, Acuña y Galoppo chiflados, Castaño, Colidio y Salas liquidados directamente



Hubo mucha emoción y algunas lágrimas para despedir al Muñeco a pesar de que los malos resultados de los últimos meses motivaron su decisión de dar un paso al costado.

El Muñeco recibe el aplauso de todo el Monumental en la previa de River vs. Banfield.



Un homenaje en los pasillos del Monumental

El DT pidió que no se le realice ningún tipo de homenaje, pero en la previa del encuentro tanto el club como el presidente Stéfano Di Carlo le dedicaron emotivos posteos en las redes sociales.

Además, el pasillo que va desde la concentración hasta el vestuario local mostró en sus pantallas imágenes del Muñeco como jugador y técnico del club.

Una formación bien riverplatense

La última formación de River con Gallardo como DT fue con 9 jugadores surgidos de las inferiores del club.

Los 11 fueron Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta,Lautaro Rivero, Facundo González; Tomás Galván, Aníbal Moreno, Fausto Vera, Ian Subiabre; Sebastián Driussi y Joaquín Freitas.