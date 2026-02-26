El truco de especialistas para evitar manchas de moho y humedad en techos y paredes

Actuar sobre la estructura antes de que el agua penetre es la única forma de evitar daños severos y obras costosas a largo plazo, como así también problemas de salud al respirar el aire contaminado por los hongos de la superficie.

humedad Este truco permitirá evitar la humedad en techos y paredes.

Un consejo fundamental es inspeccionar las canaletas del techo por las cuales debe caer el agua de lluvia, evitando que se acumule y luego comience a filtrar. La limpieza de estos conductos será clave para evitar la humedad en casa.

En la misma línea, otro truco de los profesionales pasará por revisar el estado del revestimiento al menos cada tres años. Este periodo es crítico porque permite identificar si el material ha comenzado a absorber humedad en lugar de repelerla, perdiendo su capacidad original.

humedad techos y paredes Ponele fin a la humedad en techos y paredes con estos consejos de especialistas.

Las pequeñas grietas, a menudo ignoradas por parecer insignificantes, son en realidad puertas de acceso para el agua. Cuando llueve, la tensión superficial y la fuerza del viento empujan el líquido hacia el interior de estas fisuras, permitiendo que la humedad se aloje en las cámaras de aire o en el material aislante. Una vez atrapada, el deterioro es progresivo y difícil de sanear sin intervenciones mayores.

En relación a esto, también debemos estar atentos al desprendimiento de cerámicos o la aparición de deformaciones en las paredes, ya que serán signos de que el agua ha alcanzado el hormigón armado y que está filtrándose hacia el interior de casa.