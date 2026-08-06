Nuevos perros en la Policía de Mendoza: así podés elegir los nombres de los 4 cachorros

Lo interesante no es que la unidad tendrá cuatro nuevos perros integrantes, machos de raza ovejero alemán, que en la actualidad cuenta con 20 animales. La novedad los vincula a los mendocinos, quienes ocuparán un rol clave en la vida e historia de los cachorritos.

Como el de su mamá, los perros tendrán un nombre que debe comenzar con la letra V. Los mendocinos tendrán la posibilidad de formar parte de la elección de ello. Podrán proponer opciones a través de las redes sociales del Ministerio de Seguridad y Justicia.