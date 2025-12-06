Inicio Ovación Fútbol Lionel Messi
Qué dijo Lionel Messi tras el 47° título de su carrera

Lionel Messi, desde el verde césped del Chase Stadium, expresó sus emociones tras conquistar la MLS con Inter Miami

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Lionel Messi ganó la MLS con Inter Miami.

Lionel Messi cerró la temporada 2025 con un nuevo títulos para sus vitrinas. El 47° de su extensa y exitosa carrera como futbolista profesional. El 10 aportó dos asistencias en la final de la MLS, donde Inter Miami venció a Vancouver Whitecaps por 3-1.

Luego de una nueva gran performance sobre el verde césped del Chase Stadium, el capitán de las Garzas enfrentó los micrófonos del canal oficial de la Major League Soccer, donde expresó sus emociones tras alzar el trofeo.

Lionel Messi
Lionel Messi cosech&oacute; su tercer t&iacute;tulo en Inter Miami.

La palabra de Lionel Messi tras ser campeón de la MLS

Ante los micrófonos, el 10 expresó: "Era uno de los objetivos cuando llegamos acá, pudimos conseguir la Leagues Cup apenas llegamos y este año hicimos un gran año, competimos en todo lo que nos tocó jugar, llegamos a una final de Leagues Cup nuevamente, jugamos una semifinal de la Concachampions, el año pasado salimos primeros en el campeonato y lamentablemente quedamos afuera en la primera ronda (de los playoffs)".

"Este año era uno de los objetivos poder ganar la MLS y el equipo hizo un esfuerzo muy grande; una temporada muy larga, con muchísimos partidos, y estuvo a la altura durante todo el año", sumó Lionel Messi.

Sobre Sergio Busquets y Jordi Alba, quienes colgaron los botines, manifestó: "Feliz por lo que conseguimos, por ellos, que terminen su carrera de esta manera es muy lindo para todos. Se lo merecían después de lo que fueron como jugadores, entre los grandes de la historia cada uno en su posición. Con la carrera que hicieron y los títulos que ganaron poder retirarse con esta MLS...".

"No son conscientes todavía de lo que están viviendo, del retiro, hoy se les termina algo muy hermoso a lo que le dedicaron toda su vida y ahora empiezan otra vida. Les deseo siempre lo mejor porque son dos amigos que quiero mucho y feliz de que se puedan ir con eso", sentenció Messi.

