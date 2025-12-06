Qué dijo Lionel Messi tras el 47° título de su carrera

"Este año era uno de los objetivos poder ganar la MLS y el equipo hizo un esfuerzo muy grande; una temporada muy larga, con muchísimos partidos, y estuvo a la altura durante todo el año", sumó Lionel Messi.

Sobre Sergio Busquets y Jordi Alba, quienes colgaron los botines, manifestó: "Feliz por lo que conseguimos, por ellos, que terminen su carrera de esta manera es muy lindo para todos. Se lo merecían después de lo que fueron como jugadores, entre los grandes de la historia cada uno en su posición. Con la carrera que hicieron y los títulos que ganaron poder retirarse con esta MLS...".

Leo Messi habla con @MicheleG3 tras recibir el MVP del Partido en la #MLSCup 2025 pres. por Audi, al coro del "Messi, Messi" en el Chase Stadium: pic.twitter.com/fDcDUpt8zY — MLS Español (@MLSes) December 6, 2025

"No son conscientes todavía de lo que están viviendo, del retiro, hoy se les termina algo muy hermoso a lo que le dedicaron toda su vida y ahora empiezan otra vida. Les deseo siempre lo mejor porque son dos amigos que quiero mucho y feliz de que se puedan ir con eso", sentenció Messi.