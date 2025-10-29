Cuánto cobra Rodrigo De Paul en Inter Miami: no figura entre los 50 mejores pagos

El reglamento que se utiliza en Estados Unidos detalla que "la cifra de Compensación Anual Garantizada Promedio incluye también cualquier bono de marketing y las comisiones del agente, ambas anualizadas durante la vigencia del contrato".

Además, explica: "Esta cifra no incluye los bonos por rendimiento, ya que no hay garantía de que el jugador los alcance".

De esta manera De Paul gana 3.619.320 dólares si tenemos en cuenta la inclusión de los ítems recién explicados. Esta cifra lo deja muy lejos de los primeros puestos de los mejores pagos al punto que no figura ni siquiera entre los primeros 50 jugadores; el ranking está encabezado por Lionel Messi que percibe 20.445.667 dólares, quien anualmente gana unos 12 millones de dólares con el Inter Miami.

Rodrigo De Paul.jpg Rodrigo De Paul resignó dinero para jugar con Messi.

Hay cuatro argentinos que cobran más que Rodrigo De Paul en la MLS

El Motorcito está fuera del top 50 y recién aparece en el puesto 65, pero adelante de él se ubican otros cuatro argentinos en la lista liderada por Messi: