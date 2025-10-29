Cuánto cobra Rodrigo De Paul en Inter Miami: no figura entre los 50 mejores pagos

La MLS dio a conocer la lista de cuánto cobran los jugadores y entre los primeros 50 deportistas no figura Rodrigo De Paul, quien recibía un sueldo superior en Atlético Madrid. Y, en detalle, el Motorcito quedó atrás de cuatro argentinos, lo que sorprende aún más ya que se trata de un campeón del mundo.
En Atlético Madrid Rodrigo De Paul cobraba un salario de 7.5 millones de euros; pero en su arreglo con Inter Miami firmó un acuerdo que tiene una base anual de 1.5 millones. A esa cifra se le agrega la Compensación Garantizada, una cláusula que se utiliza en la MLS que "incluye el salario base del jugador y todos los bonos por firma y garantizados anualizados durante la vigencia del contrato del jugador, incluidos los años opcionales".
El reglamento que se utiliza en Estados Unidos detalla que "la cifra de Compensación Anual Garantizada Promedio incluye también cualquier bono de marketing y las comisiones del agente, ambas anualizadas durante la vigencia del contrato".
Además, explica: "Esta cifra no incluye los bonos por rendimiento, ya que no hay garantía de que el jugador los alcance".
De esta manera De Paul gana 3.619.320 dólares si tenemos en cuenta la inclusión de los ítems recién explicados. Esta cifra lo deja muy lejos de los primeros puestos de los mejores pagos al punto que no figura ni siquiera entre los primeros 50 jugadores; el ranking está encabezado por Lionel Messi que percibe 20.445.667 dólares, quien anualmente gana unos 12 millones de dólares con el Inter Miami.
Hay cuatro argentinos que cobran más que Rodrigo De Paul en la MLS
El Motorcito está fuera del top 50 y recién aparece en el puesto 65, pero adelante de él se ubican otros cuatro argentinos en la lista liderada por Messi:
Lionel Messi, Inter Miami: 12.000.000 dólares.
Nicolás Fernández Mercau, New York City FC: 3.650.000.
Ezequiel Ponce, Houston Dynamo: 2.590.000.
Cristian Espinoza, San Jose Earthquakes: 1.820.000.