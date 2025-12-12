La UNCuyo recorta carreras en Ciencias Económicas y suma títulos intermedios desde 2026

facultad de ciencias economicas1 Los estudiantes de Ciencias Económicas podrán acceder a títulos intermedios. Foto: UNCuyo

Carreras más cortas aprobadas por la UNCuyo

El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Cuyo aprobó este jueves los nuevos planes de estudios de todas las carreras que ofrece la Facultad de Ciencias Económicas: Contador Público, Licenciatura en Administración, Licenciatura en Economía y Licenciatura en Logística, junto con la creación del Ciclo Complementario de Licenciatura en Gestión Tecnológica de las Organizaciones.

Desde Economía señalaron que "impulsa esta renovación curricular atendiendo a las transformaciones del contexto social, profesional y tecnológico, manteniendo su nivel académico. Los nuevos planes y la nueva carrera responden a las demandas actuales y proyectan una propuesta formativa atractiva y actualizada, fortaleciendo el compromiso con una educación pública de calidad y con la formación de profesionales capaces de afrontar los desafíos del presente y del futuro".

Los nuevos planes de estudio presentan una duración de cuatro años, acompañada de títulos intermedios que reconocen etapas significativas del trayecto formativo. Las propuestas fueron rediseñadas con el foco puesto en el desarrollo de competencias profesionales.

El decano Miguel González Gaviola, destacó: “Es algo muy importante porque estamos adaptando nuestros procesos a los requerimientos de los mercados laborales y de los perfiles profesionales necesarios en este momento. Lo que buscamos es realizar un proceso acorde con contexto actual: acortar la duración de la carrera sin resignar calidad para la profesión.”

A partir de esta actualización, los alumnos podrán acceder una titulación intermedia.

La carrera de Contador Público contará con el título intermedio de Analista Universitario Contable.

El nuevo diseño curricular organiza la carrera en 4 años, trayecto formativo compuesto por 33 materias y con una estructura que combina contenidos fundamentales, espacios de profundización y el desarrollo de habilidades transversales.

Como una de las principales novedades, la carrera suma una titulación intermedia a los dos años, que amplía las oportunidades de inserción profesional temprana: Analista Universitario Contable.

Sigue el acortamiento de carreras en la UNCuyo.

Sinceramiento curricular en la UNCuyo

A principios de este año, la UNCUYO entró en la segunda etapadel programa de Sinceramiento Curricular, un proceso de revisión de planes de estudio de sus carreras de grado y pregrado, como también los programas analíticos de cada espacio curricular

El propósito es ponderar en qué medida la demora en el egreso obedece a factores curriculares, recurriendo para ello al análisis de los tiempos de trabajo en función de créditos de referencia del estudiante para cada materia.

Los nuevos planes incorporan un modelo curricular innovador: formación formal y formación flexible, otorgando a los estudiantes un abanico de posibilidades para construir trayectorias personalizadas con reconocimiento académico:

Microcréditos : certificaciones breves que acreditan competencias específicas en temas puntuales. Permiten que cada estudiante complemente su formación con trayectos cortos y modulares, orientados a intereses profesionales concretos. Los microcréditos permiten al estudiante obtener un suplemento al título y fortalecen el perfil laboral al incorporar habilidades muy demandadas en el mercado actual.

: certificaciones breves que acreditan competencias específicas en temas puntuales. Permiten que cada estudiante complemente su formación con trayectos cortos y modulares, orientados a intereses profesionales concretos. Los microcréditos permiten al estudiante obtener un suplemento al título y fortalecen el perfil laboral al incorporar habilidades muy demandadas en el mercado actual. Trayectos orientados : en temáticas como la inteligencia artificial y la sostenibilidad.

: en temáticas como la inteligencia artificial y la sostenibilidad. Talleres de desarrollo de habilidades profesionales específicas.

Laboratorios como ámbito de experimentación de los conocimientos y herramientas profesionales.

Los nuevos planes de estudio fueron diseñados atendiendo particularmente a las trayectorias reales de los estudiantes. La iniciativa busca: