Israelita Macabi rompió la sequía y es el campeón del Clausura de básquet

Luego de dar el primer paso, Israelita Macabi quería dar el golpe de knonck out ante un Atenas obligado a ganar para forzar la serie a un tercer encuentro. El Celeste fue una verdadera aplanadora y sentenció la historia por 77 a 58, en un duelo que tuvo un solo dueño.

IMG_3098 Matías Sandes, referente de Israelita Macabi, y un nuevo título para su enorme carrera

De arranque, Israelita Macabi impuso condiciones: cerró el primer cuarto ocho puntos arriba y se fue al descanso con distancia de 19, una brecha inalcanzable. Con un Jaimes encendido (marcó 23 puntos) y el liderazgo de Sandes, el elenco de Quiroga dominó una final que prometía otra paridad.