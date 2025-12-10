La Superliga masculina de básquet tiene nuevo dueño y es Israelita Macabi. El Celeste tiñó la Superliga con un juego de altísimo vuelo y coronó una campaña brillante. En el Vicente Polimeni, el equipo de Quiroga sentenció al Apache y volvió a dar la vuelta tras una larga sequía.
Israelita Macabi rompió la sequía y es el campeón del Clausura de básquet
Con otra actuación demoledora, Israelita Macabi sentenció la final ante Atenas y volvió a la cima del Clausura de básquet tras seis años. Salud.
Luego de dar el primer paso, Israelita Macabi quería dar el golpe de knonck out ante un Atenas obligado a ganar para forzar la serie a un tercer encuentro. El Celeste fue una verdadera aplanadora y sentenció la historia por 77 a 58, en un duelo que tuvo un solo dueño.
De arranque, Israelita Macabi impuso condiciones: cerró el primer cuarto ocho puntos arriba y se fue al descanso con distancia de 19, una brecha inalcanzable. Con un Jaimes encendido (marcó 23 puntos) y el liderazgo de Sandes, el elenco de Quiroga dominó una final que prometía otra paridad.
Atenas acusó el golpe y reaccionó, intentando levantar un encuentro que lo tenía contra las cuerdas. Estalles dio la cara y el orgullo de un equipo que siempre da la cara salió a flote, cerrando el tercer cuarto 9 puntos abajo. Sin embargo, Israelita Macabi sepultó cualquier tipo de esperanza rojinegra con un cierre sólido para cantar victoria y ser el mejor de Mendoza.
La campaña brillante de Israelita Macabi
- Mejor de la fase regular
- Eliminó a San Carlos en cuartos de final 2-1
- Derrotó a Anzorena en semis 2-0
- Barrió la final ante Atenas 2-0
La Superliga femenina tiene final definida
En la otra rama, las chicas buscan a su campeón. Municipalidad de Maipú dio el golpe y eliminó al campeón Atenas, mientras que del otro lado del cuadro, General San Martín venció a San José 67 a 66 en el segundo juego y también se metió en la definición. Sin el Apache, el femenino tendrá nuevo campeón.