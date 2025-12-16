Inicio Sociedad Corte de agua
Buenos Aires

Reparaciones en la red dejan sin agua a una importante zona por tiempo indefinido

ABSA, informó un corte de agua por trabajos programados a raíz de arreglos en la red. Se verá afectada una importante zona

Martina Baiardi
Martina Baiardi
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un corte de agua para este martes 16 de diciembre en una zona de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada por trabajo y el tipo de arreglo.

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. La realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.

corte de agua en bs as
Hoy desde las 8.00 hay un corte de agua en Ensenada.

Qué zona de Buenos Aires se queda sin agua

Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo en el servicio de agua, la empresa realizará trabajos de empalmes sobre la cañería de agua en calle Gaggino en su intersección con las calles España e Italia, en Ensenada.

Las tareas forman parte de la obra de recambio de cañería, y provocará bajo presión a partir de las 8 y hasta la finalización de las mismas, en el sector comprendido por las calles Almafuerte a Gaggino y de Castelli a Corrientes. Una vez que los arreglos estén terminados, el servicio se restablecerá paulatinamente.

corte de agua (4)
Se solicita a las personas usuarias realizar las reservas de agua domiciliarias para cuando se produzca la afectación y destinar su uso solo para consumo e higiene personal.

Recomendaciones para los usuarios

Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.

  • Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
  • Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
  • Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
  • Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.

Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.

