Reparaciones en la red dejan sin agua a una importante zona por tiempo indefinido

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. La realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.

corte de agua en bs as Hoy desde las 8.00 hay un corte de agua en Ensenada.

Qué zona de Buenos Aires se queda sin agua

Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo en el servicio de agua, la empresa realizará trabajos de empalmes sobre la cañería de agua en calle Gaggino en su intersección con las calles España e Italia, en Ensenada.