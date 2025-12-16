Tiempo complicado: alerta por vientos fuertes con velocidades de hasta 70 km/h

Alerta naranja en Argentina

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes ráfagas en las provincias de Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego. El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrán superar los 90 km/h.

mapa_alertas - 2025-12-15T090546.589 Estas son las provincias en alerta.

La alerta amarilla es la más común y es de esperar que surja en más del 90 % de las alertas emitidas. Esto no significa que no se registren eventos cuya intensidad sea severa, especialmente cuando se tratan de fenómeno como tormentas.