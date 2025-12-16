Tiempo complicado: alerta por vientos fuertes con velocidades de hasta 70 km/h

Vientos muy fuertes llegan a gran parte del país, pero solo algunas provincias se encuentran en alerta naranja por fuertes ráfagas este martes 16 de diciembre. El Servicio Meteorológico Nacional alertó por los fuertes vientos y las medidas que deben tomar para cuidarse la llegada de este fenómeno.
Alerta naranja en Argentina
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes ráfagas en las provincias de Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego. El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrán superar los 90 km/h.
La alerta amarilla es la más común y es de esperar que surja en más del 90 % de las alertas emitidas. Esto no significa que no se registren eventos cuya intensidad sea severa, especialmente cuando se tratan de fenómeno como tormentas.
Según el SMN, la alerta naranja significa que se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente. En este caso estamos hablando de eventos particularmente intensos y es esperable que menos del 10 % de los niveles de alerta que se emitan sean de este color.
Recomendaciones
El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de vientos a las provincias
- Evitá actividades al aire libre.
- Asegurá los elementos que puedan volarse.
- Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.