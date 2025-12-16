Qué significa la palabra "futtitinni", la filosofía de los sicilianos para que la vida sea más liviana

Futtitinni es el arte de elegir qué merece tu energía y qué no. Esta filosofía apunta a soltar aquello que no puedes controlar, lo que no depende de ti o lo que solo existe para quitarte la paz.

futtitinni (2)

Esta filosofía como estilo de vida

La expresión nace en una tierra marcada por invasiones, crisis económicas, terremotos y volcanes activos. Durante siglos, los sicilianos aprendieron que preocuparse por todo era una forma segura de vivir agotados.

Así, futtitinni se convirtió en un mecanismo de defensa emocional, una manera de seguir adelante sin cargar con el peso del mundo sobre los hombros. Si alguien habla mal de ti, futtitinni. Si algo no salió como esperabas, futtitinni. Si la vida se desordena sin previo aviso, respiras hondo y repites la palabra casi como un mantra.

Esta filosofía no invita a la pasividad. El siciliano que practica el futtitinni no abandona sus responsabilidades ni deja de luchar por lo que considera importante. Simplemente entiende que no todo merece una batalla. Hay discusiones que no valen el tiempo, opiniones ajenas que no definen tu valor y problemas que se agrandan solo porque les prestamos demasiada atención.