Tadeo García Zalazar busca bajar el ausentismo en Primaria y fijó un porcentaje mínimo de asistencia

Estudiantes ingresando a clases. Foto Nicolás Ríos. Desde este viernes rigen cambios en el sistema de asistencia en Primaria. Aunque los alumnos cumplan con los módulos curriculares, si no cumplen con la presencialidad, deberán ir al período de recuperación de saberes.

Qué pasa con los alumnos que no cumplen con la asistencia mínima

Según la resolución, aquellos estudiantes que no alcancen al menos el 80% de asistencia anual deberán concurrir obligatoriamente al Período de Intensificación de Saberes, aun cuando hayan aprobado los espacios curriculares. Esta instancia tendrá como finalidad recuperar aprendizajes y evitar discontinuidades en el proceso educativo.

La reglamentación también incorpora un sistema de clasificación de niveles de asistencia que permitirá detectar de manera temprana situaciones de riesgo académico. Se considerará asistencia óptima entre el 95% y el 100%, buena entre el 85% y el 94%, regular entre el 81% y el 84%, mientras que por debajo del 80% se establecerán distintos niveles de alerta pedagógica.

Estudiantes participando del inicio de clases. Foto Nicolás Ríos. La DGE fijó distintos grados de asistencia a la escuela. El lunes arrancaron las clases en la Primaria. En la foto, el acto de inicio del ciclo lectivo 2026 en Las Heras.

El rol clave de los líderes de asistencia para evitar la deserción escolar

Además, las escuelas deberán desarrollar un Proyecto Institucional de Asistencia y designar un “Líder de Asistencia”, responsable de promover estrategias para mejorar la concurrencia escolar y acompañar a estudiantes con inasistencias reiteradas.

La normativa contempla excepciones para casos debidamente justificados por razones médicas, estudiantes con Certificado Único de Discapacidad (CUD) o quienes participen en actividades deportivas federadas fuera de la provincia, garantizando esquemas de escolaridad protegida y trayectorias educativas alternativas.

Alumnos en la vuelta a clases. Foto Nicolás Ríos. Mendoza quiere evitar el desgranamiento en el sistema educativo de Primario y garantizar la asistencia y permanencia de los chicos en la escuela.

Desde la DGE destacaron que el objetivo central de la medida es prevenir el abandono escolar y asegurar que todos los estudiantes puedan sostener aprendizajes significativos a lo largo del ciclo lectivo.

Mendoza estudió y midió el impacto de las inasistencias en la trayectoria escolar de los alumnos y cumplir con la regularidad es fundamental para el aprendizaje.

En el secundario, innovó con un sistema de alerta temprana y el uso de la inteligencia artificial con un modelo predictivo, que permite anticiparse y dar aviso sobre un alumno que no está asistiendo con regularidad a la escuela.