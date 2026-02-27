El ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, aprobó este viernes una nueva reglamentación sobre asistencia, puntualidad y permanencia de estudiantes del Nivel Primario, estableciendo que los alumnos deberán cumplir con un mínimo del 90% de asistencia anual a clases para sostener la regularidad escolar.
Tadeo García Zalazar busca bajar el ausentismo en Primaria y fijó un porcentaje mínimo de asistencia
Los alumnos de Primaria deberán acreditar el 90%. Debajo del 80% se activan los niveles de alerta para la DGE
La medida fue oficializada mediante la Resolución Nº 311, firmada el 11 de febrero de 2026, y reemplaza la normativa vigente desde 2016, con el objetivo de adecuar los criterios escolares a los actuales enfoques pedagógicos y de seguimiento de las trayectorias educativas.
En la disposición, que se conoce a días del inicio del ciclo lectivo 2026, se hace hincapié en que la presencialidad constituye un factor clave para garantizar el derecho a la educación, favorecer la continuidad pedagógica y fortalecer el vínculo entre estudiantes y escuela. En este sentido, la nueva normativa busca abordar el ausentismo no desde una lógica sancionatoria, sino como una herramienta de acompañamiento y cuidado de las trayectorias escolares.
Qué pasa con los alumnos que no cumplen con la asistencia mínima
Según la resolución, aquellos estudiantes que no alcancen al menos el 80% de asistencia anual deberán concurrir obligatoriamente al Período de Intensificación de Saberes, aun cuando hayan aprobado los espacios curriculares. Esta instancia tendrá como finalidad recuperar aprendizajes y evitar discontinuidades en el proceso educativo.
La reglamentación también incorpora un sistema de clasificación de niveles de asistencia que permitirá detectar de manera temprana situaciones de riesgo académico. Se considerará asistencia óptima entre el 95% y el 100%, buena entre el 85% y el 94%, regular entre el 81% y el 84%, mientras que por debajo del 80% se establecerán distintos niveles de alerta pedagógica.
El rol clave de los líderes de asistencia para evitar la deserción escolar
Además, las escuelas deberán desarrollar un Proyecto Institucional de Asistencia y designar un “Líder de Asistencia”, responsable de promover estrategias para mejorar la concurrencia escolar y acompañar a estudiantes con inasistencias reiteradas.
La normativa contempla excepciones para casos debidamente justificados por razones médicas, estudiantes con Certificado Único de Discapacidad (CUD) o quienes participen en actividades deportivas federadas fuera de la provincia, garantizando esquemas de escolaridad protegida y trayectorias educativas alternativas.
Desde la DGE destacaron que el objetivo central de la medida es prevenir el abandono escolar y asegurar que todos los estudiantes puedan sostener aprendizajes significativos a lo largo del ciclo lectivo.
Mendoza estudió y midió el impacto de las inasistencias en la trayectoria escolar de los alumnos y cumplir con la regularidad es fundamental para el aprendizaje.
En el secundario, innovó con un sistema de alerta temprana y el uso de la inteligencia artificial con un modelo predictivo, que permite anticiparse y dar aviso sobre un alumno que no está asistiendo con regularidad a la escuela.