Qué es de la vida de Farah Pahlaví, la última emperatriz de Irán

Farah Pahlaví 2 Antes y después de Farah Pahlaví.

Se casaron en 1959 cuando Farah tenía 21 años y se convirtió en "la princesa del pueblo". El vestido de novia fue una creación de Yves Saint Laurent, en ese momento el diseñador estrella de la casa Dior.

Además ese día lució la famosa tiara Noor-ol-Elyn. La joya estaba compuesta por 324 diamantes, entre ellos uno de los diamantes rosas más grandes del mundo.

Un año después Farah consiguió el mayor anhelo del Mohammed: tener un heredero. El 30 de octubre de 1960 nació Reza, el varón primogénito. El matrimonio tuvo tres hijos más, las princesas Farahanz y Leila y el príncipe Alí Reza.

En 1967 Mohammed fue coronado como Sha de Persia. Luego le concedió a su esposa el título de Shahbanou, emperatriz de Persia, creado especialmente para ella.

Sin embargo, el matrimonio no fue color de rosas, ya que Mohammed tenía muchos affaires extramatrimoniales a los que denominaba "salidas para recuperar la salud mental".

Durante sus años como Shahbanou, incentivó la construcción de escuelas y bibliotecas, luchó contra la lepra, apoyó la cultura tradicional y el arte contemporáneo y alentó los derechos de las mujeres.

Farah Pahlaví (2) Farah Pahlaví en la actualidad.

Tras la revolución iraní de 1979, la emperatriz Farah acompañó al shah al exilio en Marruecos, Bahamas, México, Estados Unidos, Ecuador, Panamá y Egipto, donde fueron acogidos por el presidente Anwar el-Sadat y donde finalmente murió el shah, el 27 de julio de 1980.

Tras la muerte del Sha, se quedó unos años en Egipto, pero ahora vive en Connecticut, Estados Unidos para estar más cercana a sus nietas, las princesas Noor, Iman y Farah, hijas de su primogénito.

Uno de los momentos más duros de su vida fue cuando en 2001 su hija menor, la princesa Leila, que sufría de anorexia y depresión, fue encontrada muerta en su habitación de un hotel de Londres. Además, en 2011, su tercer hijo, Alí Reza, víctima igualmente de frecuentes depresiones, puso fin a su vida en Boston cuando esperaba el nacimiento de su única hija.