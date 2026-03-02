Independiente Rivadavia recibe a River tras la salida de Gallardo y antes del arribo de Coudet

Independiente Rivadavia, puntero de la Zona B, recibe nada menos que a River en un contexto especial ya que es el primer partido tras la salida de Marcelo Gallardo.
Independiente Rivadavia recibe nada menos que a River en un contexto especial ya que es el primer partido tras la salida de Marcelo Gallardo.
Independiente Rivadavia, puntero de la Zona B, recibe nada menos que a River en un contexto especial ya que es el primer partido tras la salida de Marcelo Gallardo.
Seguilo en vivo por Radio Nihuil
El equipo de Alfredo Berti se mide con los dirigidos interinamente por Marcelo Escudero en el marco de la octava fecha del Torneo Apertura 2026 y mientras la Lepra buscará ratificar su gran comienzo de temporada, los Millonarios tienen la necesidad de sostener la recuperación futbolística y sumar como visitantes.
El encuentro se juega en el Estadio Malvinas Argentinas.