En un momento en que el equilibrio global se redefine, este avión representa tanto una proeza de ingeniería como un símbolo de la ambición estratégica de Estados Unidos para mantener una ventaja en el cielo sobre amenazas emergentes.

El bombardero B21 Raider (1)

Estados Unidos desarrolla el avión bombardero más poderoso del mundo

Es el Northrop Grumman B21 Raider. Se trata de un bombardero estratégico de nueva generación que la Fuerza Aérea de Estados Unidos está desarrollando para entrar en servicio a mediados de esta década y que está llamado a reemplazar gradualmente a aviones anteriores como el B2 Spirit y a complementar a otras plataformas clave de la flota.