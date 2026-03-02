en vivo 🔴Guerra en Medio Oriente

Guerra en Medio Oriente: Irán bloqueó el Estrecho de Ormuz, por donde se transporta el 20% del petróleo

Donald Trump habló de los nuevos líderes que gobiernan irán tras los ataques.

La "Operación Rugido del León" apunta a destruir el programa nuclear y la industria misilística iraní. Después de especulaciones Irán admitió la muerte de su líder supremo

Diario Uno | Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]

