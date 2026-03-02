Inicio Ovación Fútbol River Plate
Torneo Apertura

River y sus hinchas atraviesan con expectativa la transición entre los ciclos de Gallardo y Coudet

River visitó a Independiente Rivadavia en el Malvinas tras la salida de Marcelo Gallardo y a horas de la llegada del Chacho Coudet.

Walter Vasquez
Por Walter Vasquez [email protected]

River visitó a Independiente Rivadavia en el Malvinas en un partido especial ya que fue el primero tras la salida de Marcelo Gallardo y solo faltan horas para la llegada del Chacho Coudet, su remplazante.

Dirigido interinamente por Marcelo Escudero el equipo millonario llegó a Mendoza en busca de un triunfo y sobre todo de un poco de tranquilidad después de la mala racha que derivó en la salida del DT más ganador de su historia y en severos cuestionamientos a varios integrantes del plantel.

En ese contexto Escudero y la dirigencia decidieron que todos los futbolistas viajen a la provincia y también el DT mantuvo la base del once inicial que ganó frente a Banfield en la despedida del Muñeco. La novedad fue la inclusión del campeón del mundo Marcos Acuña, uno de los señalados por algún roce en su relación con Gallardo.

El conjunto de Núñez llegó a este partido con solo 10 puntos en 7 fechas y la necesidad de sumar para ganar confianza y reivindicarse frente a sus hinchas, pero además para encadenar dos triunfos seguidos antes de iniciar un nuevo ciclo con Coudet como entrenador.

El aplausómetro de los hinchas millonarios en Mendoza

Acuña, Driussi y Colidio, en ese orden, fueron los más silbados por los hinchas de River en Mendoza a la hora de las presentaciones.

El Huevo quedó marcado como uno de los responsables de la salida de Gallardo y los delanteros por su falta de gol. El resto fueron aplaudidos, en mayor o menor medida.

La voz de los hinchas de River en el Malvinas

Con Acuña y sin Galoppo

Los once titulares de River en Mendoza fueron Beltrán; Montiel, Martínez Quarta, Rivero, Acuña; Vera, Moreno, Galván; Subiabre, Driussi y Freitas.

La otra novedad es que Giuliano Galoppo se quedó afuera del banco por una molestia muscular.

El segundo interinato de Marcelo Escudero

Marcelo Escudero dirigió a River como DT interino en 2024, tras la salida de Martín Demichelis, aunque solo lo hizo en un partido ante Unión (0-0).

El interinato anterior en River fue en 2012 y estuvo a cargo de Gustavo Zapata, también por un partido (1-0 a Lanús).

River, con su vestimenta tradicional

River vistió su tradicional camiseta con la banda roja en este nueva visita a Mendoza, donde sus hinchas le dieron mucho apoyo, dejando de lado la irregularidad de los últimos tiempos.

