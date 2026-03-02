River y sus hinchas atraviesan con expectativa la transición entre los ciclos de Gallardo y Coudet

river 6

El conjunto de Núñez llegó a este partido con solo 10 puntos en 7 fechas y la necesidad de sumar para ganar confianza y reivindicarse frente a sus hinchas, pero además para encadenar dos triunfos seguidos antes de iniciar un nuevo ciclo con Coudet como entrenador.

El aplausómetro de los hinchas millonarios en Mendoza

Acuña, Driussi y Colidio, en ese orden, fueron los más silbados por los hinchas de River en Mendoza a la hora de las presentaciones.

El Huevo quedó marcado como uno de los responsables de la salida de Gallardo y los delanteros por su falta de gol. El resto fueron aplaudidos, en mayor o menor medida.

La voz de los hinchas de River en el Malvinas

Con Acuña y sin Galoppo

Los once titulares de River en Mendoza fueron Beltrán; Montiel, Martínez Quarta, Rivero, Acuña; Vera, Moreno, Galván; Subiabre, Driussi y Freitas.

La otra novedad es que Giuliano Galoppo se quedó afuera del banco por una molestia muscular.

El segundo interinato de Marcelo Escudero

Marcelo Escudero dirigió a River como DT interino en 2024, tras la salida de Martín Demichelis, aunque solo lo hizo en un partido ante Unión (0-0).

El interinato anterior en River fue en 2012 y estuvo a cargo de Gustavo Zapata, también por un partido (1-0 a Lanús).

River, con su vestimenta tradicional

River vistió su tradicional camiseta con la banda roja en este nueva visita a Mendoza, donde sus hinchas le dieron mucho apoyo, dejando de lado la irregularidad de los últimos tiempos.