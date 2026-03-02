El líder Independiente Rivadavia le gana a River en el Malvinas

independiente-rivadavia-river

Se equivocó Montiel en el fondo millonario y Beltrán salvó su arco ante la arremetida del Pipa Elordi. Se salvaba el visitante.

Luego Bolcato respondió bien ante un remate de Subiabre.

El partido era parejo, pero llegó un córner desde la izquierda, la rechazó un defensor de River y Ríos la metió con una volea tremenda.

A los 22' Elordi remató alto y se perdió el segundo para los dirigidos por Alfredo Berti.

Lo que viene para Independiente Rivadavia

Tras jugar con el Millonario, la Lepra visitará a Gimnasia La Plata el 15 de marzo a las 14.15. Es que el conjunto azul debía recibir a Barracas el miércoles 11 de marzo, por la novena jornada, pero habría paro del fútbol.