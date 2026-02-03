El duro momento de Franco Mastantuono en Real Madrid, según un campeón del mundo del 78

mastantuono 3 Franco Mastantuono se fue silbado a pesar que el Real Madrid ganó agónicamente frente a Rayo Vallecano.

El duro momento de Franco Mastantuono en Real Madrid, según un campeón del mundo

Mario Kempes es voz autorizada ya que se consagró con la Selección argentina en 1978 convirtiéndose en el goleador del Mundial con 6 goles mientras que también se convirtió en un ídolo del Valencia (donde consiguió cinco títulos). Además, al retirarse comenzó una fructífera carrera como comentarista de fútbol en ESPN.

El Matador se refirió al presente de Franco Mastantuono, un jugador que recibe tanto aplausos como silbidos en el Santiago Bernabéu: "Yo creo que él tiene que ser más corajudo y animarse un poquito más. En River le vieron una forma que hoy no está usando a su favor, y si no utiliza esa forma no va a durar mucho".

Mario-Kempes-1.jpg Mario Kempes habló sobre el presente de Franco Mastantuono.

En diálogo con el canal de Youtube de Rodrigo Rea, continuó: "No es fácil donde está, no es River ni Boca, es el Madrid. Ahí tiene que ganar hasta en los entrenamientos. Ahí todos los partiditos, esos en broma que hacen dos contra dos, tres contra tres, tenés que ganar en el Madrid. Y todos quieren ganar".

El ex jugador de 71 años hizo hincapié en el sacrificio que debe realizar Mastantuono: "Tiene que sacrificarse veinte veces más que Mbappé o Vini, o yo qué sé, cualquiera, cualquier otro, hasta de Rodrigo, mirá te digo".

Franco Mastantuono - Selección argentina La participación de Franco Mastantuono en el Mundial 2026 está siendo revisada.

Franco Mastantuono y un duro presente en la previa del Mundial

Además de compararlo con sus compañeros de equipos, Mario Kempes puso en valor lo que realiza la estrella del Barcelona que también tiene 18 años: "Tiene que hacer lo que hacia en River, pegarle de media distancia, encarar como hace Lamine Yamal, por ejemplo. A veces la pierde y mucho pero Yamal la vuelve a pedir, encara y juega. Eso tiene que hacer Mastantuono".

Mastantuono está viendo comprometida su convocatoria al Mundial 2026 porque su juego ya no es el que desplegó en River, por lo que Kempes le brindó un consejo: "Tiene que demostrar en una cancha. No porque tengas la azotea buena la gente te va a querer. Sí, porque verá tu esfuerzo, tu voluntad, ayudar al compañero, pero es que también tenés que ser protagonista. No solamente en algunas cosas, sino en ser vos también, o creerte que podés ser figura, pero sin que se te suba el humo".