La Selección argentina y la Selección de España enfrentan bajas claves antes de la Finalissima y el Mundial

El calendario indica que la Finalissima se disputará el viernes 27 de marzo mientras que el Mundial comenzará el jueves 11 de junio.
El parte médico de La Selección argentina
A poco más de un mes en que se juegue el torneo intercontinental que enfrentará a la Selección argentina y a la Selección de España, los técnicos tienen grandes dudas con respecto a cómo formarán sus equipos, al punto que hay jugadores que no llegarán con sus respectivas recuperaciones.
Lionel Scaloni ya perdió a Juan Foyth y a Giovanni Lo Celso: el defensor sufrió una rotura del tendón de aquiles izquierdo; mientras que el mediocampista presenta una lesión miotendinosa proximinal de grado moderado del recto anterior de su muslo derecho, es decir, tiene un desgarro parcial en la zona donde el músculo se une al tendón, cerca de la cadera.
Nicolás González sintió una molestia muscular que lo dejará fuera de las canchas para el partido correspondiente a la vuelta de la Champions League frente a Brujas, el encuentro contra Barcelona por la Copa del Rey y, al menos, tres cormpromisos por la Liga de España. Pero no correría riesgo su participación en la Finalissima.
Por su lado, la Selección de España tampoco está pasando un buen momento con sus jugadores ya que son varios los jugadores que enfrentan problemas físicos:
Mikel Merino: 4 meses de baja.
Samu Aghehowa: 6/9 meses de baja.
Nico Williams: pubalgia.
Pablo Barrios: 1 mes de baja.
Marc Cucurella: 1 mes de baja.
El último en sumarse a esa lista fue Nico Williams, quien tiene una pubalgia que se ha mostrado impredecible, así lo explicó Iñaki, su hermano: "Está mal, lleva con molestias desde septiembre. Con el pubis, hay días que estás muy bien y al siguiente que estás mal".
Cuándo se jugará la Finalissima entre la Selección argentina y la Selección de España
El trascendental encuentro se realizará el viernes 27 de marzo de 2026 a partir de las 15 (hora de Argentina) en un escenario conocido para el conjunto nacional: el estadio Lusail Stadium en Qatar, terreno de juego donde ganó el Mundial 2022.