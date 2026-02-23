La Selección argentina y la Selección de España enfrentan bajas claves antes de la Finalissima y el Mundial

Lionel Scaloni ya perdió a Juan Foyth y a Giovanni Lo Celso: el defensor sufrió una rotura del tendón de aquiles izquierdo; mientras que el mediocampista presenta una lesión miotendinosa proximinal de grado moderado del recto anterior de su muslo derecho, es decir, tiene un desgarro parcial en la zona donde el músculo se une al tendón, cerca de la cadera.

Nicolás González sintió una molestia muscular que lo dejará fuera de las canchas para el partido correspondiente a la vuelta de la Champions League frente a Brujas, el encuentro contra Barcelona por la Copa del Rey y, al menos, tres cormpromisos por la Liga de España. Pero no correría riesgo su participación en la Finalissima.

Otro de los jugadores que tienen a maltraer a la Selección argentina es Leandro Paredes quien tiene un esguince en el tobillo derecho y aún no logra volver a defender los colores de Boca.

Nico Williams La Selección argentina no sufrirá la presencia de Nico Williams.

La situación del rival de la Selección argentina

Por su lado, la Selección de España tampoco está pasando un buen momento con sus jugadores ya que son varios los jugadores que enfrentan problemas físicos:

Mikel Merino: 4 meses de baja.

Samu Aghehowa: 6/9 meses de baja.

Nico Williams: pubalgia.

Pablo Barrios: 1 mes de baja.

Marc Cucurella: 1 mes de baja.

El último en sumarse a esa lista fue Nico Williams, quien tiene una pubalgia que se ha mostrado impredecible, así lo explicó Iñaki, su hermano: "Está mal, lleva con molestias desde septiembre. Con el pubis, hay días que estás muy bien y al siguiente que estás mal".

Finalíssima La Selección argentina y la Selección de España se enfrentarán en un duelo histórico.

Cuándo se jugará la Finalissima entre la Selección argentina y la Selección de España

El trascendental encuentro se realizará el viernes 27 de marzo de 2026 a partir de las 15 (hora de Argentina) en un escenario conocido para el conjunto nacional: el estadio Lusail Stadium en Qatar, terreno de juego donde ganó el Mundial 2022.