Banco Nación renovó su promoción en supermercados este miércoles 4 de marzo, con la que se puede lograr un ahorro de $156.000. Quienes paguen con MODO BNA+ en los comercios adheridos (ver más abajo) accederán a un reintegro del 30%, con un tope de $12.000 por semana.
Banco Nación supermercados regresa este miércoles con la promo para ahorrar hasta $156.000
Los clientes que paguen con la billetera MODO BNA+ del Banco Nación obtendrán descuento del 30% por semana hasta que termine el mes de mayo de 2026
La promoción tiene validez hasta el miércoles 27 de mayo de 2026, por lo cual, con la cantidad de miércoles que quedan hasta esa fecha, se pueden ahorrar $156.000.
Este beneficio de Banco Nación incluye compras presenciales y online en los supermercados adheridos (ver más abajo). Es válida todos los miércoles de marzo, abril y mayo con pagos realizados exclusivamente a través de MODO BNA+ con tarjetas de crédito Visa y Mastercard del BNA. Pero no aplica para pagos con saldo en cuenta.
Esta promo es una de las pocas que ha sobrevivido (incluso ha actualizado sus porcentaje de descuentos) en Banco Nación, ya que otros han dejado de tener validez, por ejemplo el de los descuentos en indumentarias con 12 cuotas sin interés los viernes, sábados y domingos.
Banco Nación informó en su página oficial que, en caso de usar más de un medio de pago, se reintegrará hasta llegar al tope. Como se estila habitualmente, la acreditación del reintegro se hará como máximo dentro de los 30 días de realizada la transacción en la cuenta monetaria asociada a BNA+ de la persona que realizó la compra, pero es posible que se acredite antes (ver más abajo). Además, en las compras realizadas por adicionales, los clientes deberán contar con una cuenta monetaria en el Banco Nación para recibir el reintegro.
Banco Nación supermercados: cuánto dinero hay que gastar para el reintegro de $12.000
Los clientes que quieran aprovechar el reintegro de $12.000 este miércoles 4 de marzo deben realizar una compra de al menos $40.000. Generalmente, el reintegro se hace efectivo dentro de las 24 horas de efectuada la compra. Inclusive suele verse reflejado, en la cuenta del titular, inmediatamente después de registrarse el pago en la caja del supermercado.
Banco Nación: los jubilados tienen 5% extra de descuento
A este beneficio del Banco Nación en supermercados se le suma uno extra específico para los jubilados (que cobran sus haberes en el Nación) de lunes a viernes: un 5% más en sus compras (siempre pagando con MODO y tarjetas de crédito VISA).
Banco Nación: supermercados adheridos
- Carrefour
- Carrefour Express
- Carrefour Market
- Granja Benedetti
- Libertad supermercado