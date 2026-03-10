La angustiante búsqueda del niño atrapado en un globo de helio: 7 mil pies de altura y un operativo de la Guardia Nacional

niño en globo El caos fue tan grande que se cerró la actividad del Aeropuerto Internacional de Denver, Colorado, Estados Unidos.

Richard y Mayumi Heene lanzaron a la atmósfera un globo de gas casero lleno de helio, con forma de platillo volador plateado, sobre Fort Collins, Colorado. Afirmaron que su hijo Falcon, de seis años, estaba atrapado en su interior, ya que no lo encontraban en casa.

En ese entonces, las autoridades iniciaron una búsqueda frenética. Lo extraño de la noticia hizo que los medios de comunicación se interesaran en el caso. Helicópteros de varias cadenas de televisión (llamadas por los padres) siguieron las andanzas del globo, que llegó a volar a unos 7.000 pies de altura y terminó aterrizando en un campo completamente vacío.

Los padres habían dicho que el niño se había subido a una especie de canasta del globo. Y allí adentro había partido a surcar los cielos de Colorado.

De tragedia nacional a papelón mediático

Mientras los medios de comunicación transmitían desde la puerta de la casa de la familia, Falcon (bautizado como Balloon Boy o Niño del globo) apareció con tranquilidad entre los presentes. El pequeño estuvo siempre dentro del ático de la vivienda familiar, el único lugar que la policía no había revisado.

familia balloon boy El pequeño Falcon Heene se quedó dormido sobre un ático que había sobre el garaje de la casa familiar

Una vez que el niño apareció, los medios comenzaron a entrevistar a la familia. Sin embargo, en una conversación con CNN, Richard Heene, le preguntó a su hijo por qué no había contestado cuando lo llamaban, entonces el menor respondió: "Dijiste que lo hacíamos por el show". Así que comenzaron las sospechas de que toda la situación fue un montaje para ganar dinero y publicidad.

Así, se abrió una investigación judicial, que culminó el 23 de diciembre de 2009, cuando el padre del niño fue sentenciado a 90 días de cárcel y cuatro años de libertad condicional. Su esposa Mayumi fue condenada a 20 días de servicio comunitario. La pareja tuvo que pagar 42.000 dólares, el equivalente a los costos del operativo de rescate lanzado por las autoridades tras el engaño.

A mediados de 2025, el caso se actualizó con el estreno del documental de Netflix Trainwreck: Balloon Boy. El largometraje reúne el punto de vista mediático y judicial que enmarcaron el hecho, como también el engaño y el punto de vista de la familia.