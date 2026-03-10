En octubre de 2009, los estadounidenses dejaron de respirar por un instante. Un globo de helio casero, con forma de platillo volador, se elevaba sin control sobre los cielos de Colorado. La noticia recorrió Estados Unidos en segundos, ya que dentro de la estructura, se encontraría un niño de seis años que volaba a 7.000 pies de altura.
La angustiante búsqueda del niño atrapado en un globo de helio: 7 mil pies de altura y un operativo de la Guardia Nacional
Exploramos la historia del megaoperativo que se desplegó para rescatar a un niño "atrapado" en un globo y volaba a siete mil pies de altura en Estados Unidos
Aviones de la Guardia Nacional, el FBI y miles de voluntarios se lanzaron a una carrera a contra reloj para salvarlo. Sin embargo, lo que comenzó como la tragedia más televisada en años, terminó con una confesión insólita frente a cámaras.
La historia detrás del famoso niño del globo
El 15 de octubre de 2009 una familia a la que le apasionaban los inventos científicos (los Heene) construyó un platillo volador de helio, y accidentalmente salió volando. El problema, es que uno de sus hijos, Falcon, se habría escondido allí y se habría ido volando en él. En estas circunstancias la familia se comunicó con las autoridades, iniciando un operativo de rescate a cargo de la Guardia Nacional y la policía local.
Richard y Mayumi Heene lanzaron a la atmósfera un globo de gas casero lleno de helio, con forma de platillo volador plateado, sobre Fort Collins, Colorado. Afirmaron que su hijo Falcon, de seis años, estaba atrapado en su interior, ya que no lo encontraban en casa.
En ese entonces, las autoridades iniciaron una búsqueda frenética. Lo extraño de la noticia hizo que los medios de comunicación se interesaran en el caso. Helicópteros de varias cadenas de televisión (llamadas por los padres) siguieron las andanzas del globo, que llegó a volar a unos 7.000 pies de altura y terminó aterrizando en un campo completamente vacío.
Los padres habían dicho que el niño se había subido a una especie de canasta del globo. Y allí adentro había partido a surcar los cielos de Colorado.
De tragedia nacional a papelón mediático
Mientras los medios de comunicación transmitían desde la puerta de la casa de la familia, Falcon (bautizado como Balloon Boy o Niño del globo) apareció con tranquilidad entre los presentes. El pequeño estuvo siempre dentro del ático de la vivienda familiar, el único lugar que la policía no había revisado.
Una vez que el niño apareció, los medios comenzaron a entrevistar a la familia. Sin embargo, en una conversación con CNN, Richard Heene, le preguntó a su hijo por qué no había contestado cuando lo llamaban, entonces el menor respondió: "Dijiste que lo hacíamos por el show". Así que comenzaron las sospechas de que toda la situación fue un montaje para ganar dinero y publicidad.
Así, se abrió una investigación judicial, que culminó el 23 de diciembre de 2009, cuando el padre del niño fue sentenciado a 90 días de cárcel y cuatro años de libertad condicional. Su esposa Mayumi fue condenada a 20 días de servicio comunitario. La pareja tuvo que pagar 42.000 dólares, el equivalente a los costos del operativo de rescate lanzado por las autoridades tras el engaño.
A mediados de 2025, el caso se actualizó con el estreno del documental de Netflix Trainwreck: Balloon Boy. El largometraje reúne el punto de vista mediático y judicial que enmarcaron el hecho, como también el engaño y el punto de vista de la familia.