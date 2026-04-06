Maravilla Martínez y su llamativo mensaje tras ser criticado en la derrota de Racing en el clásico

Martínez quiso picar un penal y la pelota se le fue por arriba del travesaño y después erró una situación clarísima solo frente al arco.

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Inmediatamente cuando errço el tiro desde los doce pasos el atacante de la Academia fue abrazado por el arquero del Rojo Rodrigo Rey (ex guardavallas de Godoy Cruz, quien estaba molesto por la actitud de Maravilla.

Además el “Rojo” se terminó llevando el triunfo gracias al gol del delantero paraguayo Gabriel Ávalos, quien convirtió en la única clara que se le presentó.

A pesar de ser el gran responsable en la derrota ante el clásico rival, tanto el técnico Gustavo Costas como sus compañeros salieron a expresarle su apoyo al hacer énfasis en el impresionante promedio goleador que tiene en Racing desde que llegó a principios del 2024.

Lo que viene para Racing en la Copa Libertadores

El próximo partido de Racing será este martes por la tarde, cuando visite a Independiente Petrolero de Bolivia por la primera fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana,