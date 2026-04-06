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Maravilla Martínez y su llamativo mensaje tras ser criticado en la derrota de Racing en el clásico

Adrián Maravilla Martínez dejó un mensaje en las redes sociales tras ser duramente criticado luego de la caída de Racing frente a Independiente en el clásico

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Maravilla Martínez la pasó mal en el clásico de Avellaneda.

Maravilla Martínez la pasó mal en el clásico de Avellaneda.

El delantero de Racing Adrián Maravilla Martínez salió al cruce este lunes de las críticas que recibió luego de la caída por 1 a 0 frente a Independiente en el clásico jugado en el estadio Libertadores de América y que correspondió a la fecha 13 del Torneo Apertura.

El delantero de Racing, que es el principal apuntado por los hinchas luego de la derrota en el “Clásico de Avellaneda” ante Independiente, publicó un mensaje en sus redes sociales.

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Maravilla Mart&iacute;nez no jug&oacute; bien el cl&aacute;sico.

Maravilla Martínez no jugó bien el clásico.

El mensaje de Maravilla Martínez tras las críticas recibidas luego de la caída de Racing

"Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca", dijo Maravilla en las redes sociales.

Martínez quiso picar un penal y la pelota se le fue por arriba del travesaño y después erró una situación clarísima solo frente al arco.

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Inmediatamente cuando errço el tiro desde los doce pasos el atacante de la Academia fue abrazado por el arquero del Rojo Rodrigo Rey (ex guardavallas de Godoy Cruz, quien estaba molesto por la actitud de Maravilla.

Además el “Rojo” se terminó llevando el triunfo gracias al gol del delantero paraguayo Gabriel Ávalos, quien convirtió en la única clara que se le presentó.

A pesar de ser el gran responsable en la derrota ante el clásico rival, tanto el técnico Gustavo Costas como sus compañeros salieron a expresarle su apoyo al hacer énfasis en el impresionante promedio goleador que tiene en Racing desde que llegó a principios del 2024.

Lo que viene para Racing en la Copa Libertadores

El próximo partido de Racing será este martes por la tarde, cuando visite a Independiente Petrolero de Bolivia por la primera fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana,

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