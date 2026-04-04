Cómo están Independiente y Racing en el Torneo Apertura después del triunfo del Rojo en el clásico

En un clásico de alta tensión y con el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini repleto, Independiente derrotó a Racing por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026 y se cobró una victoria clave.
En un clásico de alta tensión, Independiente derrotó a Racing por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026 y se cobró una victoria clave.
En un clásico de alta tensión y con el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini repleto, Independiente derrotó a Racing por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026 y se cobró una victoria clave.
El partido tuvo su definición en el segundo tiempo, cuando el empate parecía el destino más probable, y después de que Maravilla Martínez desperdiciara insólitamente un penal que intentó picar y se le fue por arriba del travesaño, apareció Gabriel Ávalos a los 81' para decretar el 1-0 definitivo.
El delantero paraguayo, una de las figuras del Rojo, y le dio a Independiente el triunfo que tanto necesitaba. El equipo dirigido por Gustavo Quinteros llegó al clásico urgido: acumulaba 3 partidos sin ganar en el torneo y se encontraba fuera de la zona de clasificación en su grupo.
La victoria no solo sirve para sumar 3 puntos vitales, sino también para recuperar confianza y silencia las críticas recientes. El Rojo mostró solidez defensiva en los momentos clave y efectividad en ataque cuando más lo necesitaba.
Por el lado de Racing, la Academia de Gustavo Costas llegaba con un invicto de 9 partidos y mejor presente en la tabla (5to en la Zona B). Sin embargo, no pudo romper el cero pese a tener las mejores oportunidades.
Con este resultado, Independiente respira en el Apertura y se ilusiona con meterse entre los ocho que avanzarán a los playoffs. Racing, en cambio, deberá reponerse rápidamente, ya que tiene por delante un calendario exigente que incluye la Copa Sudamericana.
Independiente llegó a 17 puntos en 12 partidos (ganó 4, empató 5 y perdió 3) para ocupar el 8vo puesto del Grupo A con los mismos puntos que San Lorenzo (9no) y muy cerca de Talleres (7mo con 18).
Racing está 5to en el Grupo con 18 unidades (ganó 5, empató 3 y perdió 4) igualado con Rosario Central (6to) y cerca de Belgrano (4to con 19).