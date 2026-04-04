Cómo están Independiente y Racing en el Torneo Apertura después del triunfo del Rojo en el clásico

La victoria no solo sirve para sumar 3 puntos vitales, sino también para recuperar confianza y silencia las críticas recientes. El Rojo mostró solidez defensiva en los momentos clave y efectividad en ataque cuando más lo necesitaba.

Embed - MARAVILLA LA PICÓ PERO LO ERRÓ, AVALOS LA METIÓ Y EL ROJO GANÓ | Independiente 1-0 Racing | RESUMEN

Por el lado de Racing, la Academia de Gustavo Costas llegaba con un invicto de 9 partidos y mejor presente en la tabla (5to en la Zona B). Sin embargo, no pudo romper el cero pese a tener las mejores oportunidades.

Con este resultado, Independiente respira en el Apertura y se ilusiona con meterse entre los ocho que avanzarán a los playoffs. Racing, en cambio, deberá reponerse rápidamente, ya que tiene por delante un calendario exigente que incluye la Copa Sudamericana.

Independiente y Racing en las posiciones del Torneo Apertura

Independiente llegó a 17 puntos en 12 partidos (ganó 4, empató 5 y perdió 3) para ocupar el 8vo puesto del Grupo A con los mismos puntos que San Lorenzo (9no) y muy cerca de Talleres (7mo con 18).

Racing está 5to en el Grupo con 18 unidades (ganó 5, empató 3 y perdió 4) igualado con Rosario Central (6to) y cerca de Belgrano (4to con 19).