Copa Sudamericana: el equipo brasileño que viajará sin titulares ni su DT en el debut del torneo internacional

Vasco da Gama tiene que jugar el martes contra Barracas Central por la primera fecha del segundo certamen internacional más importante de América y luego, el sábado que viene, contra Remo; equipo que juega de local en el estádio Estadual Jornalista Edgar Augusto Proença, ubicado en Belem, a 4.625 kilómetros del estadio Florencio Sola.

De esta manera, el conjunto brasileño decidió que viaje una delegación compuesta por los juveniles Sub20 de equipo donde solo tres jugadores han debutado en la Primera División: Andrey Fernandez, Avellar y Lucas Zuccarello. Además, Marcelo Sales, segundo ayudante del Vasco se hará cargo del plantel.

Renato Gaúcho Renato Gaúcho tomo una tajante decisión de cara al debut por Copa Sudamericana.

Copa Sudamericana y Brasileirao: dos torneos complicados

Renato Gauchó explicó los motivos que conllevaron a tomar su decisión: "No hay manera de llevar a todos a Argentina, regresar y cruzar todo Brasil para ir a Belem. Los jugadores son humanos, no están hechos de hierro. Si mantenés el mismo equipo, no podrás correr y perderás jugadores por lesiones. La factura llega".

Los equipos del Brasileirao tienen que recorrer largos viajes para afrontar el torneo y, para colmo, si además deben disputar un torneo internacional la situación se torna más complicada.

El Grupo G de la Copa Sudamericana está compuesto por Barracas Central (Argentina), Vasco da Gama (Brasil), Olimpia (Paraguay) y Audax Italiano (Chile).

Estadio-Florencio-Sola.jpg El partido correspondiente a la Copa Sudamericana se disputará en la cancha de Banfield.

Barracas Central vs. Vasco da Gama por la Copa Sudamericana