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Una medida inusual

Copa Sudamericana: el equipo brasileño que viajará sin titulares ni su DT en el debut del torneo internacional

Barracas Central recibirá al Vasco da Gama en el primer partido de la Copa Sudamericana y contará con una ventaja impensada

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
La Copa Sudamericana 2026 comenzará el martes.

La Copa Sudamericana 2026 comenzará el martes.

Barracas Central tendrá su debut en la Copa Sudamericana el martes a partir de las 19 en el estadio Florencio Sola frente al Vasco da Gama, quienes anunciaron que no viajarán con su equipo titular ni con el entrenador Renato Gaúcho.

Esta situación le da cierta ventaja al Guapo ya que su rival de turno presentará un equipo con juveniles donde solos tres de ellos han debutado en Primera División.

Barracas Central
Barracas Central recibi&oacute; una buena noticia antes de su debut en la Copa Sudamericana.

Barracas Central recibió una buena noticia antes de su debut en la Copa Sudamericana.

Barracas debutará en la Copa Sudamericana contra un equipo diezmado

El DT Renato Gaúcho decidió que ni él ni los jugadores titulares viajen a la Argentina para afrontar su debut en la Copa Sudamericana ya que van a poner en primer lugar al Brasileirao, un torneo donde hasta en las últimas fechas los equipos que luchan por no descender tienen posibilidades de clasificar a los torneos internacionales.

Vasco da Gama tiene que jugar el martes contra Barracas Central por la primera fecha del segundo certamen internacional más importante de América y luego, el sábado que viene, contra Remo; equipo que juega de local en el estádio Estadual Jornalista Edgar Augusto Proença, ubicado en Belem, a 4.625 kilómetros del estadio Florencio Sola.

De esta manera, el conjunto brasileño decidió que viaje una delegación compuesta por los juveniles Sub20 de equipo donde solo tres jugadores han debutado en la Primera División: Andrey Fernandez, Avellar y Lucas Zuccarello. Además, Marcelo Sales, segundo ayudante del Vasco se hará cargo del plantel.

Renato Gaúcho
Renato Ga&uacute;cho tomo una tajante decisi&oacute;n de cara al debut por Copa Sudamericana.

Renato Gaúcho tomo una tajante decisión de cara al debut por Copa Sudamericana.

Copa Sudamericana y Brasileirao: dos torneos complicados

Renato Gauchó explicó los motivos que conllevaron a tomar su decisión: "No hay manera de llevar a todos a Argentina, regresar y cruzar todo Brasil para ir a Belem. Los jugadores son humanos, no están hechos de hierro. Si mantenés el mismo equipo, no podrás correr y perderás jugadores por lesiones. La factura llega".

Los equipos del Brasileirao tienen que recorrer largos viajes para afrontar el torneo y, para colmo, si además deben disputar un torneo internacional la situación se torna más complicada.

El Grupo G de la Copa Sudamericana está compuesto por Barracas Central (Argentina), Vasco da Gama (Brasil), Olimpia (Paraguay) y Audax Italiano (Chile).

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El partido correspondiente a la Copa Sudamericana se disputar&aacute; en la cancha de Banfield.

El partido correspondiente a la Copa Sudamericana se disputará en la cancha de Banfield.

Barracas Central vs. Vasco da Gama por la Copa Sudamericana

  • Martes 7 de abril - 19 hs.
  • Estadio: Florencio Sola.
  • Dónde ver: DSports.
  • Árbitro: Carlos Betancur (Colombia).
  • Árbitro asistente 1: Alexander Guzmán (Colombia).
  • Árbitro asistente 2: Jhon Gallego (Colombia).
  • Cuarto árbitro: Wilmar Roldán (Colombia).
  • VAR: Leonard Mosquera (Colombia).
  • AVAR: Keiner Jiménez (Colombia).

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