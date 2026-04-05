Marco Trungelliti cayó en la final del ATP de Marrakech y no pudo coronar una semana histórica

Marco Trungelliti cayó en dos sets frente al español Rafael Jódar en la final del ATP de Marrakech, la primera que disputó en su extensa carrera profesional.
Marco Trungelliti cayó frente al español Rafael Jódar en la final del ATP de Marrakech, la primera de su extensa carrera profesional.
Marco Trungelliti cayó en dos sets frente al español Rafael Jódar en la final del ATP de Marrakech, la primera que disputó en su extensa carrera profesional.
A los 36 años, y antes de ingresar oficialmente este lunes al top 100 del ranking, el nacido en Santiago del Estero se quedó en las puertas de su primer título, pero de todas maneras completó una actuación histórica.
Trungelliti cayó por 6-3 y 6-2 ante un rival 17 años menor, y de enorme futuro, pero de todas maneras su ascenso al puesto 76 del ranking mundial le asegura, al menos, ingresar directamente al cuadro principal de Roland Garros.
Jódar, señalado por la prensa española como una futura estrella del tenis, ganó su primer título ATP venciendo a dos argentinos ya que en semifinales había superado a Camilo Ugo.
Debutante en Copa Davis en febrero pasado, Marco Trungelliti recibió un premio de 54.360 euros que se suman a los 99.000 dólares que había ganado en el comienzo de la temporada 2026.
Pese a la derrota el santiagueño tuvo una semana de ensueño en Marruecos convirtiéndose en el tenista más longevo en entrar por primera vez al Top 100 del mundo, cuando su mejor ranking histórico era 112 y lo había alcanzado en 2019.