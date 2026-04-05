Marco Trungelliti cayó en la final del ATP de Marrakech y no pudo coronar una semana histórica

Jódar, señalado por la prensa española como una futura estrella del tenis, ganó su primer título ATP venciendo a dos argentinos ya que en semifinales había superado a Camilo Ugo.

Cuánto ganó Marco Trungelliti por ser finalista en Marrakech

Debutante en Copa Davis en febrero pasado, Marco Trungelliti recibió un premio de 54.360 euros que se suman a los 99.000 dólares que había ganado en el comienzo de la temporada 2026.

Pese a la derrota el santiagueño tuvo una semana de ensueño en Marruecos convirtiéndose en el tenista más longevo en entrar por primera vez al Top 100 del mundo, cuando su mejor ranking histórico era 112 y lo había alcanzado en 2019.