En marcha el operativo de ingreso 2027 para colegios de la UNCuyo: cómo realizar la preinscripción

Para completar el formulario, los padres o tutores deberán tener a mano:

Certificado de alumno regular del último año de la primaria (digitalizado).

del último año de la primaria (digitalizado). Un correo electrónico propio del estudiante: Este es un punto en el que la Universidad hace especial hincapié. No se podrá usar el mail de un familiar, ya que la cuenta del alumno será la llave de acceso personal e intransferible a las aulas virtuales.

ingreso colegios uncuyo 2 Foto: UNCuyo

El trayecto de nivelación con "estreno" de contenidos

A diferencia de otros años, los materiales digitales del curso de nivelación han sido renovados. Según explicaron desde la casa de estudios, se han incorporado innovaciones y cambios respecto a los programas anteriores, enfocándose en los saberes básicos indispensables para el salto al secundario.

El trayecto virtual comenzará el 11 de mayo y terminará el 15 de agosto. Para poder rendir los exámenes finales (previstos para fines de septiembre y principios de octubre), los chicos deberán aprobar al menos cinco de los seis módulos tanto de Lengua como de Matemática.

Dato clave: No hay piso de promedio. Todos los alumnos que estén cursando séptimo grado pueden anotarse, sin importar sus notas previas en la primaria.

A fin de facilitar el proceso de preinscripción, con el llenado del formulario y la carga de los certificados pertinentes, la Secretaría Académica de la UNCUYO difundió un tutorial que permite conocer el paso a paso de esta instancia única para aspirantes que buscan ingresar a alguna de las escuelas de la Universidad: Liceo Agrícola y Enológico (LAE), Departamento de Aplicación Docente (DAD), Escuela del Magisterio, Escuela de Comercio Martín Zapata o Colegio Universitario Central (CUC).

Por su parte, y atendiendo a sus particularidades, en un tutorial diferenciado se pueden conocer el paso a paso de la preinscripción para la Escuela de Agricultura de General Alvear, modalidad técnica que también ofrece la UNCUYO para el nivel secundario en el sur de la provincia.