Atraparon a 2 bolivianos por tráfico de migrantes en el paso Cristo Redentor: cobraban hasta $70.000 chilenos

Paso Cristo Redentor Horcones Mendoza Chile.jpg En Horcones detectaron las irregularidades, lo que derivó en la detención de dos bolivianos por trata de personas.

Trata de personas: en una combi hasta Horcones para reingresar a Chile

Los detenidos están radicados en la localidad chilena San Felipe y luego de captar a sus compatriotas los subían a una combi que los sacaba de Chile y buscaba reingresarlos por el Paso Cristo Redentor.

"Utilizaron un furgón de propiedad de uno estos sujetos y se dirigieron hacia Argentina a través del Sistema Integrado Cristo Redentor", señaló el portal informativo.

Cuando en el paso fronterizo les rechazaron el ingreso y trataron de volver a Chile se detectaron las irregularidades en la documentación de los clandestinos.

Cuando fueron interrogados por las autoridades declararon que habían pagado 70 mil pesos chilenos per capita a cambio de la gestión.

Al reingreso a Chile los detectives de Policía Internacional se percataron que estas personas que previamente habían salido del país no tenían ingreso regular y al entrevistarlos terminaron por contar que habían pagado para poder entrar a Chile.

Los detenidos quedaron a disposición del Juzgado de Garantía de Los Andes y del fiscal Jorge Alfaro Figueroa.

Este lunes fueron acusados del delito de trata de personas.