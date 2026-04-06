Dos bolivianos fueron detenidos en Chile por trata de personas ya que gestionaban, previo cobro de una suma de dinero, el ingreso irregular a ese país desde Argentina -a través del Paso Cristo Redentor- a compatriotas suyos.
Atraparon a 2 bolivianos por tráfico de migrantes en el paso Cristo Redentor: cobraban hasta $70.000 chilenos
Los acusados de trata de personas en Chile vía Paso Cristo Redentor cobraban 70 mil pesos chilenos a bolivianos ilegales. Los traían en combi hasta la aduana de Horcones
La captura de los bolivianos se produjo el sábado último. De acuerdo a la información publicada por el portal de noticias chileno losandesonline.cl, habían intentado que 13 compatriotas suyos reingresaran a Chile a través de la Aduana de Horcones, donde detectaron irregularidades en la documentación que presentaban en el cruce binacional.
El personal de la Unidad de Migraciones y Extranjería de la Policía de Investigaciones de Los Andes (Chile) determinó que los dos ciudadanos bolivianos no sólo ofrecían el ingreso irregular al país vía Mendoza, sino que tramitaban permisos laborales para que se radicaran en el país trasandino.
Trata de personas: en una combi hasta Horcones para reingresar a Chile
Los detenidos están radicados en la localidad chilena San Felipe y luego de captar a sus compatriotas los subían a una combi que los sacaba de Chile y buscaba reingresarlos por el Paso Cristo Redentor.
"Utilizaron un furgón de propiedad de uno estos sujetos y se dirigieron hacia Argentina a través del Sistema Integrado Cristo Redentor", señaló el portal informativo.
Cuando en el paso fronterizo les rechazaron el ingreso y trataron de volver a Chile se detectaron las irregularidades en la documentación de los clandestinos.
Cuando fueron interrogados por las autoridades declararon que habían pagado 70 mil pesos chilenos per capita a cambio de la gestión.
Al reingreso a Chile los detectives de Policía Internacional se percataron que estas personas que previamente habían salido del país no tenían ingreso regular y al entrevistarlos terminaron por contar que habían pagado para poder entrar a Chile.
Los detenidos quedaron a disposición del Juzgado de Garantía de Los Andes y del fiscal Jorge Alfaro Figueroa.
Este lunes fueron acusados del delito de trata de personas.