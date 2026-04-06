Qué sueldo reciben los jefes de Franco Colapinto en Alpine

2do lugar: Zak Brown (McLaren) - 12 millones de euros.

3er lugar: Toto Wolff (Mercedes) - 8.5 millones.

4to lugar: Frédéric Vasseur (Ferrari) - 8 millones.

5to lugar: Mattia Binotto (Audi) - 8 millones.

Por su lado, Flavio Briatore se encuentra bastante lejos de las primeras posiciones ya que recibe un sueldo de 2.5 millones de euros.

De esta manera se ubica en la décima posición, solo por arriba de Ayao Komatsu (de Hass), Graeme Lowdon (Cadillac) y su compañero en Alpine, Steve Nielsen, el que menos sueldo recibe.

Steve-Nielsen Steve Nielsen, jefe de Franco Colapinto, es el peor pago de la Máxima.

Los jefes de Franco Colapinto son los que menos cobran

Las cifras mostradas a continuación son millonarias, lo que refleja el impacto que tiene la Fórmula 1 ubicándose como uno de los deportes motor más prestigioso, tecnológico y caro.

Además, se debe tener en cuenta que las cifras son de los salarios base, pero no incluyen primas por rendimientos, objetivos ni ingresos por patrocinadores personales.