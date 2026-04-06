Qué sueldo reciben los jefes de Franco Colapinto en Alpine

El consultor Marc Limacher realizó un informe que fue publicado en BusinessBookGP donde investigó y reveló los sueldos de los jefes operativos de las escuderías de la Fórmula 1, entre ellos los de Flavio Briatore, líder de Alpine y figura fundamental para que Franco Colapinto logre la titularidad en la escudería francesa.
El reporte expresó que Flavio Briatore está muy lejos de los primeros puestos en un ranking que es liderado por Adrian Newey de Aston Martin, quien recibe 37 millones de euros.
Cuánto gana el jefe de Franco Colapinto como líder de Alpine
Se trata de un caso extraordinario el de Adrian Newey porque él solo cobra más que el sueldo acumulado de los cuatro jefes de escuderías que lo siguen:
2do lugar: Zak Brown (McLaren) - 12 millones de euros.