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Jonathan Barros y Pablo Chacón darán una clínica para los chicos de Guaymallén junto a otros campeones

Darán la clínica los campeones mundiales Pablo Chacón y Jonathan Barros, además de titulares internacionales como Brisa Alfonzo, Abraham Buonarrigo y Coki Soto

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Jonathan Barros, aquí junto al Cotón Reveco, durante el debut boxístico del hijo de Yoni en el Poliguay. Este viernes el estadio de calle Gomensoro será sede de una clínica para jóvenes púgiles.

Jonathan Barros, aquí junto al Cotón Reveco, durante el debut boxístico del hijo de Yoni en el Poliguay. Este viernes el estadio de calle Gomensoro será sede de una clínica para jóvenes púgiles.

Con la idea de promover el boxeo en los chicos mendocinos, dos campeones mundiales como Pablo Chacón y Jonathan Barros, y otros protagonistas de nivel internacional, dictarán una clínica de boxeo denominada Generaciones, este viernes, con el auspicio y organización de la Municipalidad de Guaymallén.

Los mencionados Chacón y Barros ex campeones mundiales de peso pluma en la OMB y AMB, respectivamente, estarán junto a Brisa Alfonzo, campeona argentina y Fedelatin AMB superpluma; Abraham Buonarrigo, campeón Sudamericano y Cono Sur AMB supermediano; y Alfredo Coki Soto, campeón Sudamericano de peso ligero, tomando contacto con los chicos de los distintos gimnasios, en especial de Guaymallén.

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Brisa Alfonzo, campeona argentina y Fedelatin AMB superpluma, ser&aacute; disertante en la cl&iacute;nica del Poliguay de este viernes.

Brisa Alfonzo, campeona argentina y Fedelatin AMB superpluma, será disertante en la clínica del Poliguay de este viernes.

Embed - Jonathan Barros invitando a la clínica de boxeo a dictarse en el Polideportivo de Guaymallén

El plan de promoción del boxeo de Guaymallén

Este encuentro con los referentes del pugilismo local, será este viernes a las 19.30 en el polideportivo de Guaymallén -Poliguay- de calle Gomensoro y Los Paraísos, San José. La actividad es gratuita pero con cupos limitados. Las inscripciones se puede realizar por WhatsApp, al número 261 2432786.

Embed - Pablo Chacón será parte de la clínica de boxeo que se dará en el Polideportivo de Guaymallén
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Abraham Buonarrigo. El del barrio Lihu&eacute; hablar&aacute; para los peque&ntilde;os p&uacute;giles de Guaymall&eacute;n en la cl&iacute;nica del viernes.

Abraham Buonarrigo. El del barrio Lihué hablará para los pequeños púgiles de Guaymallén en la clínica del viernes.

Este clínica nace de una iniciativa del intendente y el director de deportes de la Municipalidad de Guaymallén, con la intención de promocionar y apostar al crecimiento del boxeo mendocino, en especial a los jóvenes del departamento y alrededores, y de la propia escuela que tienen en el Polideportivo Nicolino Locche, en Capilla del Rosario.

Los pugilistas mencionados harán exhibiciones, hablarán de técnicas pugilísticas y sus experiencias en el boxeo internacional.

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