Jonathan Barros y Pablo Chacón darán una clínica para los chicos de Guaymallén junto a otros campeones

Con la idea de promover el boxeo en los chicos mendocinos, dos campeones mundiales como Pablo Chacón y Jonathan Barros, y otros protagonistas de nivel internacional, dictarán una clínica de boxeo denominada Generaciones, este viernes, con el auspicio y organización de la Municipalidad de Guaymallén.
Los mencionados Chacón y Barros ex campeones mundiales de peso pluma en la OMB y AMB, respectivamente, estarán junto a Brisa Alfonzo, campeona argentina y Fedelatin AMB superpluma; Abraham Buonarrigo, campeón Sudamericano y Cono Sur AMB supermediano; y Alfredo Coki Soto, campeón Sudamericano de peso ligero, tomando contacto con los chicos de los distintos gimnasios, en especial de Guaymallén.
Embed - Jonathan Barros invitando a la clínica de boxeo a dictarse en el Polideportivo de Guaymallén
El plan de promoción del boxeo de Guaymallén
Este encuentro con los referentes del pugilismo local, será este viernes a las 19.30 en el polideportivo de Guaymallén -Poliguay- de calle Gomensoro y Los Paraísos, San José. La actividad es gratuita pero con cupos limitados. Las inscripciones se puede realizar por WhatsApp, al número 261 2432786.
Embed - Pablo Chacón será parte de la clínica de boxeo que se dará en el Polideportivo de Guaymallén
Este clínica nace de una iniciativa del intendente y el director de deportes de la Municipalidad de Guaymallén, con la intención de promocionar y apostar al crecimiento del boxeo mendocino, en especial a los jóvenes del departamento y alrededores, y de la propia escuela que tienen en el Polideportivo Nicolino Locche, en Capilla del Rosario.
Los pugilistas mencionados harán exhibiciones, hablarán de técnicas pugilísticas y sus experiencias en el boxeo internacional.