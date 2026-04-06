Jonathan Barros y Pablo Chacón darán una clínica para los chicos de Guaymallén junto a otros campeones

Los mencionados Chacón y Barros ex campeones mundiales de peso pluma en la OMB y AMB, respectivamente, estarán junto a Brisa Alfonzo, campeona argentina y Fedelatin AMB superpluma; Abraham Buonarrigo, campeón Sudamericano y Cono Sur AMB supermediano; y Alfredo Coki Soto, campeón Sudamericano de peso ligero, tomando contacto con los chicos de los distintos gimnasios, en especial de Guaymallén.

boxeo-junin-segura-brisa alfonzo Brisa Alfonzo, campeona argentina y Fedelatin AMB superpluma, será disertante en la clínica del Poliguay de este viernes.

Embed - Jonathan Barros invitando a la clínica de boxeo a dictarse en el Polideportivo de Guaymallén

El plan de promoción del boxeo de Guaymallén

Este encuentro con los referentes del pugilismo local, será este viernes a las 19.30 en el polideportivo de Guaymallén -Poliguay- de calle Gomensoro y Los Paraísos, San José. La actividad es gratuita pero con cupos limitados. Las inscripciones se puede realizar por WhatsApp, al número 261 2432786.