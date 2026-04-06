Primera Nacional: quién es el futbolista argentino que presentó a su novio y qué dijo en su declaración

"Sé toda la garra que le ponés a esto, sé que tenés un sueño. Te quiero mucho, te mando un beso enorme y gracias por defender los colores de mi ciudad", agregó el novio del delantero que miraba el video sonriendo.

Ante esto, Lago manifestó que gracias al apoyo que recibe de su pareja es "imposible bajar los brazos", para luego reflexionar: "Son cosas que a él le nacen, es muy atento y da muestras de cariño de esta manera tan especial. Es un amor irracional, al menos de la forma en la que lo vivimos. Lo vivimos de esta manera, al igual que con el fútbol, somos enfermos y lo que sentimos lo tratamos de expresar".

Embed - El desahogo de Nacho Lago tras la lesión y el cariño del hincha | Sangre y Luto

La entrevista se realizó hace casi un año (el 20 de mayo de 2025), pero se hizo viral durante el lunes donde la reacción del delantero de Colón de Santa Fe sorprendió a todos ya que decidió compartir un detalle de su vida privada con naturalidad y sin preocupación por "el que dirán". El recorte donde se refiere a la situación con su novio puede verse a partir del minuto 17.

Ignacio Lago El delantero busca sacar a Colón de la Primera Nacional.

Colón lidera la Primera Nacional

Colón de Santa Fe es uno de los equipos protagonistas de la Primera Nacional y suma 14 puntos en siete partidos, fruto de cuatro partidos ganados y dos empates, además cayó en una oportunidad. De esta manera, comparte la punta de la Zona A junto a Deportivo Morón.

Entre sus filas se destaca el desempeño de Ignacio Lago, quien confirmó que extenderá su contrato hasta 2027, así lo confirmó José Alonso, presidente del club rosarino: "Hay un acuerdo, faltan delinear algunas cositas que tengo que hablar con el representante. Si todo va bien, estaríamos muy cerca. Es un jugador importante que Colón no necesita perder, es un chico muy integrado al plantel, aparte se siente cómodo en Colón. Yo creo que es interesante que nos acompañe".

Además, reveló: "Yo creo que en principio sería hasta el año 2027 y bueno después veremos cómo seguimos".