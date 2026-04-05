Cuánto dinero ganó Román Burruchaga tras caer en la final del ATP de Houston

No pudo ser para Román Burruchaga, luego de una semana soñada que no sorprende, sino que ratifica el crecimiento de uno de los mejores jugadores argentinos que irrumpieron en el top 100 en los últimos meses.

Cuánto dinero ganó Román Burruchaga al caer en la final del ATP de Houston

Burruchaga se quedó con $62.115 dólares, más de 86 millones de pesos argentinos. Mientras que el ganador del certamen se adjudicó 106.460 dólares.

roman-burruchaga1 Burruchaga hizo un gran papel en el ATP de Houston.

El argentino tuvo un mal inicio, con dos quiebres que sentenciaron rápidamente su suerte en el primer parcial, aunque pudo quedarse con el segundo set por 6-3, luego de romper el saque de su oponente en dos ocasiones.

En un tercer set que definió el torneo estadounidense, Burruchaga pudo quebrar rápidamente y mantuvo la ventaja durante los juegos siguientes. Un gran nivel en los puntos largos, con un passing shot de drive ante su rival en la red como uno de sus mejores golpes del partido, le llegó a dar tres match points en el noveno game, aunque no los pudo aprovechar.

Renovado de confianza tras levantar tres puntos de campeonato, Tommy Paul quebró en el juego siguiente, mantuvo su servicio sin recibir puntos y, en un duodécimo game que tuvo cuatro deuces, demostró frialdad al aprovechar un único match point y sentenciar el duelo, luego de un error de su oponente.