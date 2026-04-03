Cuánto hay en juego entre Thiago Tirante y Román Burruchaga en semifinales del ATP de Houston

El tenis argentino vive una gran semana en el ATP 250 de Houston, Estados Unidos, donde Thiago Tirante y Román Burruchaga se metieron en semifinales y Tomás Martín Etcheverry quedó eliminado.
El tenis argentino vive una gran semana en el ATP 250 de Houston donde Thiago Tirante y Román Burruchaga se metieron en semifinales.
El tenis argentino vive una gran semana en el ATP 250 de Houston, Estados Unidos, donde Thiago Tirante y Román Burruchaga se metieron en semifinales y Tomás Martín Etcheverry quedó eliminado.
Tirante y Burruchaga se medirán este sábado en horario a confirmar (TV por ESPN y Disney Plus) en una de las semifinales, lo que asegura un finalista argentino en el torneo. El hijo de Jorge Burruchaga dio el golpe más resonante de los cuartos de final al vencer al local Learner Tien (3er preclasificado) por 7-5 y 6-4. En octavos ya había eliminado a Brandon Nakashima, 5to. favorito, y es su mejor actuación en un torneo ATP llegando a su primera semifinal.
Thiago Tirante también está haciendo un sólido torneo y eliminó en cuartos nada menos que al primer favorito, el estadounidense Ben Shelton, por 6-7 (5), 6-3 y 6-4 y aunque el partido fue durísimo, Tirante obtuvo su segundo triunfo ante un Top 10 (en 2024 le ganó a Rublev) y mostró su mejor versión sobre tierra tal como lo había hecho en octavos venciendo a Mackenzie McDonald por 6-2 y 6-0.
Los dos semifinalistas tienen asegurado un premio de 36.520 dólares, pero el ganador podrá llevarse el cheque del finalista (62.115 dólares) o el del campeón que supera los 100 mil dólares (106.460 dólares). Además, Tirante y Burruchaga terminarán la semana dentro del Top 70 del ranking mundial.
Con Tirante y Burruchaga el tenis argentino ya tiene garantizado un representante en la final del domingo, pero no podrá haber una final completamente argentino porque Tomás Etcheverry (6to preclasificado y finalista en Houston en 2023) vayó en cuartos frente a Tommy Paul (4to. favorito) por 6-4 y 6-2.
Etcheverry no pudo seguir sumando puntos y confianza de cara a la gira europea de tierra batida en la que tendrá su primer desafío en el Masters 1000 de Montecarlo.