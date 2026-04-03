Cuánto hay en juego entre Thiago Tirante y Román Burruchaga en semifinales del ATP de Houston

Tirante y Burruchaga se medirán este sábado en horario a confirmar (TV por ESPN y Disney Plus) en una de las semifinales, lo que asegura un finalista argentino en el torneo. El hijo de Jorge Burruchaga dio el golpe más resonante de los cuartos de final al vencer al local Learner Tien (3er preclasificado) por 7-5 y 6-4. En octavos ya había eliminado a Brandon Nakashima, 5to. favorito, y es su mejor actuación en un torneo ATP llegando a su primera semifinal.

tirante 1 Thiago Tirante está en una gran semana en el ATP de Houston.

Thiago Tirante también está haciendo un sólido torneo y eliminó en cuartos nada menos que al primer favorito, el estadounidense Ben Shelton, por 6-7 (5), 6-3 y 6-4 y aunque el partido fue durísimo, Tirante obtuvo su segundo triunfo ante un Top 10 (en 2024 le ganó a Rublev) y mostró su mejor versión sobre tierra tal como lo había hecho en octavos venciendo a Mackenzie McDonald por 6-2 y 6-0.