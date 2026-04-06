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Esperando a Boca: La Universidad Católica golea y se prepara para el debut en la Copa Libertadores

Con mucha expectativa y optimismo la Universidad Católica de Chile espera la visita de Boca Juniors en el debut de ambos en la Copa Libertadores

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Justo Giani viene de anotar un doblete para la Universidad Católica de Chile, antes del debut contra Boca por Copa LIbertadores.

Justo Giani viene de anotar un doblete para la Universidad Católica de Chile, antes del debut contra Boca por Copa LIbertadores.

En la antesala del debut frente a Boca Juniors, este martes a las 21.30 (hora argentina), la U Católica de Chile mostró un destacado rendimiento ofensivo, goleando en la reciente fecha de Liga de Primera División y afirmando que llega listo para recibir al Xeneize sacando pecho.

El equipo de la Universidad Católica fue protagonista de la 8ª fecha del campeonato local goleando de local a Palestino por 6 a 1 en el Claro Arena, donde recibirá a los dirigidos por Claudio Ubeda por la primera fecha de la Copa Libertadores 2026.

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Goleada de la Universidad Católica antes de recibir a Boca

El pasado jueves (2/4) el entrenador argentino del Cruzado, Daniel Garnero, no se guardó a los titulares, a excepción del experimentado Gary Medel, y de Jimmy Martínez (ingresó en el segundo tiempo), para enfrentar a Palestino y redondear una gran actuación.

Justo Giani (9' y 63'), Matías Palavecino (32'), Fernando Zampedri (66' y 90') y Clemente Montes (72') fueron los autores de los tantos de la Católica.

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Esta goleada llegó en el momento más oportuno para el conjunto chileno, ya que en sus encuentros anteriores, había cosechado un empate con Everton (2 a 2) y una preocupante derrota por 1 a 0 frente a O'Higgings en la previa.

Por su parte, el Boca Juniors de Claudio Úbeda también llega entonado, tras conseguir un buen triunfo en su viaje a Córdoba, donde se impuso por 1 a 0 frente a Talleres por la 13ª fecha del Torneo Apertura. El único tanto del conjunto de la Ribera lo anotó un aceitado Adam Bareriro.

Pese a las recomendaciones del gobierno chileno, se autorizó la presencia de hasta 2000 hinchas visitante para el partido entre Universidad Católica y Boca.

El DT del Xeneize tendría listo al equipo para el debut copero, y sería: los 11 titulares serán Brey; Weigandt, Di Lollo, Costa y Blanco; Ascacibar, Paredes, Delgado y Aranda; Merentiel y Bareiro.

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