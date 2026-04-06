Esperando a Boca: La Universidad Católica golea y se prepara para el debut en la Copa Libertadores

Justo Giani (9' y 63'), Matías Palavecino (32'), Fernando Zampedri (66' y 90') y Clemente Montes (72') fueron los autores de los tantos de la Católica.

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Esta goleada llegó en el momento más oportuno para el conjunto chileno, ya que en sus encuentros anteriores, había cosechado un empate con Everton (2 a 2) y una preocupante derrota por 1 a 0 frente a O'Higgings en la previa.

Por su parte, el Boca Juniors de Claudio Úbeda también llega entonado, tras conseguir un buen triunfo en su viaje a Córdoba, donde se impuso por 1 a 0 frente a Talleres por la 13ª fecha del Torneo Apertura. El único tanto del conjunto de la Ribera lo anotó un aceitado Adam Bareriro.

Pese a las recomendaciones del gobierno chileno, se autorizó la presencia de hasta 2000 hinchas visitante para el partido entre Universidad Católica y Boca.

El DT del Xeneize tendría listo al equipo para el debut copero, y sería: los 11 titulares serán Brey; Weigandt, Di Lollo, Costa y Blanco; Ascacibar, Paredes, Delgado y Aranda; Merentiel y Bareiro.