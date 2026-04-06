Inscripción 2026 de las Becas Progresar: fechas para cada una de las líneas educativas

Las Becas Progresar se pagan mediante la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) y habitualmente, el programa cuenta con dos convocatorias anuales. La primera, como en este caso inicia en marzo y/o abril y la segunda, suele abrirse entre agosto y septiembre.

Becas-Progresar-2026

Progresar es una beca educativa que acompaña a los jóvenes para que terminen la educación obligatoria, continúen estudios en el nivel superior y se formen profesionalmente.