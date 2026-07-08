Las Heras prohibió regalar animales en rifas, sorteos y concursos tras considerarlos seres sintientes

En Las Heras ya no se puede entregar, por ejemplo, corderos o pollos.

Multas de hasta $300.000

Las multas irán desde las $132.000 hasta $300.000, dependiendo de la gravedad de la infracción, la cantidad de animales involucrados, la especie y si existe reincidencia.

Además, la autoridad de aplicación podrá secuestrar los animales y el infractor deberá afrontar todos los gastos derivados del traslado, alojamiento, alimentación y atención veterinaria.

Si el responsable no solicita la restitución dentro del plazo previsto por la normativa o esta resulta improcedente, los animales podrán incorporarse a programas de adopción responsable.

Denuncias y controles

La ordenanza también instruye al Ejecutivo municipal a designar una autoridad de aplicación, que tendrá facultades para realizar controles, dictar normas reglamentarias y habilitar canales oficiales para que los vecinos denuncien este tipo de prácticas.

La Municipalidad de Las Heras prohibió la entrega de animales como premio o sorteo.

En caso de detectarse una infracción, se labrará un acta y el presunto responsable tendrá 5 días para ejercer su derecho de defensa antes de que se dicte la resolución correspondiente.

El antecedente que cita la ordenanza

Entre los fundamentos de la norma se menciona un reciente fallo de la Justicia de Mendoza que reconoció por primera vez a dos caballos víctimas de maltrato como "seres sintientes" y sujetos de derecho, un precedente que, según el texto aprobado, refuerza la necesidad de avanzar en políticas de protección y bienestar animal.

La ordenanza también sostiene que organismos internacionales y distintas jurisdicciones del país ya desalientan este tipo de prácticas por considerarlas incompatibles con la tenencia responsable y el bienestar de los animales.

El fallo que reconoció como "seres sintientes" a dos yeguas

La ordenanza aprobada en Las Heras tiene como principal fundamento un reciente fallo de la Justicia de Mendoza que marcó un precedente en materia de Derecho Animal al reconocer a las yeguas Dulce y Batata como seres sintientes y sujetos de derecho.

Un fallo judicial reconoció el maltrato que sufrían dos yeguas en Mendoza.

La resolución se dictó en una causa por maltrato animal derivada de la investigación por faena clandestina de equinos en Corralitos, que meses antes había permitido el rescate de 19 caballos.

En ese expediente, un hombre fue condenado a una pena de cumplimiento efectivo, recibió una inhabilitación de dos años para la tenencia y manejo de animales y se dispuso el decomiso definitivo de las 2 yeguas, que quedaron bajo la custodia de la Asociación Protectora Equina Mendocina Podemos Ayudarlos (PEMPA).

En los fundamentos de la nueva ordenanza, el Concejo sostuvo que ese fallo es un antecedente jurídico y ético de gran relevancia para fortalecer las políticas de bienestar animal y justificar la prohibición de entregar animales como premio en rifas, sorteos, concursos o eventos similares.