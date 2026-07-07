Detuvieron a otro acusado por el crimen de Alex Rodríguez, un adolescente asesinado en el barrio Olivares

El barrio Olivares el día del crimen.

Por disposición del fiscal de Homicidios Oscar Malla, el detenido fue trasladado a Sanidad Policial para los exámenes de rigor y luego quedó alojado en la Subcomisaría Iriarte, a disposición de la Justicia.

El crimen de Alex Rodríguez

El asesinato ocurrió durante la madrugada del 2 de mayo de 2025, en el pasillo 8 del barrio Olivares, frente a una cancha.

Vecinos llamaron al 911 tras escuchar una serie de disparos y alertar que un adolescente había quedado tendido en el suelo. Debido a la gravedad de la herida, policías lo trasladaron en un móvil al hospital Lagomaggiore, donde los médicos confirmaron que había muerto como consecuencia de un disparo en la cabeza.

Horas después del crimen, la Policía detuvo a un hombre de 30 años, señalado por testigos como quien efectuó el disparo mortal. Ahora, con la captura del sospechoso de 35 años, la investigación sumó un nuevo detenido por el homicidio del adolescente.