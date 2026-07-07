La Policía detuvo este martes a un hombre de 35 años acusado de haber participado en el crimen de Alex Daniel Rodríguez, el adolescente de 15 años que fue asesinado de un disparo en la cabeza en el barrio Olivares, de Ciudad, en mayo de 2025.
Detuvieron a otro acusado por el crimen de Alex Rodríguez, un adolescente asesinado en el barrio Olivares
El hombre de 35 años fue capturado en Las Heras por policías de Homicidios. Está acusado de haber participado del crimen del joven de 15 años en mayo de 2025
El procedimiento fue realizado por efectivos de la División Homicidios, quienes tras diversas tareas investigativas localizaron al sospechoso en una casa del barrio 8 de Abril, en Las Heras.
De acuerdo con la pesquisa, Alex Rodríguez fue atacado por varios sujetos que efectuaron disparos con armas de fuego, uno de los cuales impactó en su cabeza y le provocó la muerte.
Por disposición del fiscal de Homicidios Oscar Malla, el detenido fue trasladado a Sanidad Policial para los exámenes de rigor y luego quedó alojado en la Subcomisaría Iriarte, a disposición de la Justicia.
El crimen de Alex Rodríguez
El asesinato ocurrió durante la madrugada del 2 de mayo de 2025, en el pasillo 8 del barrio Olivares, frente a una cancha.
Vecinos llamaron al 911 tras escuchar una serie de disparos y alertar que un adolescente había quedado tendido en el suelo. Debido a la gravedad de la herida, policías lo trasladaron en un móvil al hospital Lagomaggiore, donde los médicos confirmaron que había muerto como consecuencia de un disparo en la cabeza.
Horas después del crimen, la Policía detuvo a un hombre de 30 años, señalado por testigos como quien efectuó el disparo mortal. Ahora, con la captura del sospechoso de 35 años, la investigación sumó un nuevo detenido por el homicidio del adolescente.