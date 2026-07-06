La autopsia a Thiago Altamirano, el niño de 2 años que murió en la provincia de Salta, y cuya madre y padrastro están detenidos, complicó aun más la situación de los adultos al confirmar que la causa del crimen fue por asfixia mecánica provocada.
La autopsia que contradijo a los padres acusados del crimen de un niño de 2 años
La necropsia reveló los detalles sobre la muerte de Thiago Altamirano, que se investiga como un crimen y tiene dos detenidos
La muerte del niño ocurrió a fines de junio de este año y desde un comienzo se iniciaron actuaciones por presunto crimen, por lo que su madre, María del Milagro Cuéllar Medina, y su pareja, Franco Nicolás Funes, fueron detenidos.
En sus declaraciones ante la Fiscalía que investiga el hecho, ambos sospechosos comentaron que Thiago Altamirano murió luego de caerse de la cama, sin embargo, el resultado de la necropsia confirmó que la versión de los acusados es falsa.
El crimen del niño de 2 años en Salta
Dicha pericia indica que la muerte fue por asfixia mecánica y que no se observaron lesiones compatibles con un accidente doméstico, versión que habían instalado ambos acusados del caso de maltrato infantil.
El fiscal explicó que la principal acusación recae sobre Franco Funes, a quien se le atribuye el delito de homicidio agravado por alevosía, mientras que se analiza la responsabilidad de María Cuellar Medina en su rol como madre y cuidadora.
La investigación continúa con el objetivo de establecer las responsabilidades penales de cada uno de los implicados. Mientras se esperan resultados de otras pericias, declararon la dueña del lugar en el que vivían y vecinos, testimoniales que permitieron dar contexto de la situación extrema en la que estaban el niño y su hermano.
Desde un comienzo de la causa por el crimen, los abuelos paternos expresaron su enojo con la Justicia y la falta de respuestas concretas: “Pasó lo que no queríamos que pasara. Mi nieto de dos años falleció a manos de la madre y la pareja de ella, a golpes”. En diálogo con medios locales, Marta, abuela del niño, recordó que habían participado activamente en la crianza de la víctima y de su hermano menor, un bebé de 10 meses.