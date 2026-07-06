La autopsia que contradijo a los padres acusados del crimen de un niño de 2 años

El crimen del niño de 2 años en Salta

Dicha pericia indica que la muerte fue por asfixia mecánica y que no se observaron lesiones compatibles con un accidente doméstico, versión que habían instalado ambos acusados del caso de maltrato infantil.

El fiscal explicó que la principal acusación recae sobre Franco Funes, a quien se le atribuye el delito de homicidio agravado por alevosía, mientras que se analiza la responsabilidad de María Cuellar Medina en su rol como madre y cuidadora.

La investigación continúa con el objetivo de establecer las responsabilidades penales de cada uno de los implicados. Mientras se esperan resultados de otras pericias, declararon la dueña del lugar en el que vivían y vecinos, testimoniales que permitieron dar contexto de la situación extrema en la que estaban el niño y su hermano.

Desde un comienzo de la causa por el crimen, los abuelos paternos expresaron su enojo con la Justicia y la falta de respuestas concretas: “Pasó lo que no queríamos que pasara. Mi nieto de dos años falleció a manos de la madre y la pareja de ella, a golpes”. En diálogo con medios locales, Marta, abuela del niño, recordó que habían participado activamente en la crianza de la víctima y de su hermano menor, un bebé de 10 meses.