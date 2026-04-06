Maipú suma una nueva herramienta para impulsar el comercio digital

Maipú presenta "Maipú en el mapa"

En un contexto donde la geolocalización profesional resulta clave para el crecimiento comercial, esta propuesta apunta a que los participantes puedan posicionar correctamente sus emprendimientos en mapas digitales, permitiendo que más personas los encuentren de forma rápida y efectiva. La iniciativa cobra especial relevancia en un escenario donde gran parte de las decisiones de consumo comienzan en internet.

Maipú en el Mapa 1

El curso estará compuesto por tres encuentros virtuales gratuitos, que se dictarán los miércoles 15, 22 y 29 de abril, de 20 a 21 horas, a través de Google Meet. Las clases están diseñadas para brindar un acompañamiento paso a paso, sin necesidad de contar con conocimientos previos en tecnología, garantizando así el acceso a todos los interesados.