Boca y Claudio Úbeda preparan el regreso a la Copa Libertadores ante Universidad Católica

Sin grandes novedades, el plantel de Boca viajará este lunes a la capital chilena en un vuelo chárter que tiene previsto salir a las 14:30, después de la práctica matutina y el almuerzo.

Los hinchas de Boca que viajen a Chile deberán inscribirse en el Registro Nacional de Hinchas: http://registrodelhincha.cl exclusivamente con su pasaporte y la venta de entradas se realizará exclusivamente en http://cruzados.puntoticket.com

Boca, en racha, pone la cabeza en la Copa Libertadores

Boca preservó a algunos titulares para el debut en la Copa Libertadores, pero de todos modos venció a Talleres, en Córdoba, y quedó tercero en el Grupo A del Torneo Apertura 2026.

El Xeneize lleva 9 partidos sin perder y tras su viaje a Chile se medirá con Independiente, como local, el sábado 11 de abril.