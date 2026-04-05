Boca y Claudio Úbeda preparan el regreso a la Copa Libertadores ante Universidad Católica

Boca volverá este martes a la fase de grupos de la Copa Libertadores después de más 3 años y Claudio Úbeda define el equipo titular para visitar a la Universidad Católica, en Santiago de Chile.
Boca volverá a la fase de grupos de la Copa Libertadores después de más 3 años y Claudio Úbeda define el equipo titular para visitar a la Católica.
Boca volverá este martes a la fase de grupos de la Copa Libertadores después de más 3 años y Claudio Úbeda define el equipo titular para visitar a la Universidad Católica, en Santiago de Chile.
El partido se jugará a las 21.30, en el nuevo estadio del Cruzado y con presencia de hinchas xeneizes que acompañarán al equipo en el regreso a la fase de grupos del máximo torneo continental a nivel de clubes.
Según lo que se pudo ver en las prácticas después del triunfo del jueves ante Talleres, en Córdoba, los 11 titulares serán Brey; Weigandt, Di Lollo, Costa y Blanco; Ascacibar, Paredes, Delgado y Aranda; Merentiel y Bareiro.
Sin grandes novedades, el plantel de Boca viajará este lunes a la capital chilena en un vuelo chárter que tiene previsto salir a las 14:30, después de la práctica matutina y el almuerzo.
Los hinchas de Boca que viajen a Chile deberán inscribirse en el Registro Nacional de Hinchas: http://registrodelhincha.cl exclusivamente con su pasaporte y la venta de entradas se realizará exclusivamente en http://cruzados.puntoticket.com
Boca preservó a algunos titulares para el debut en la Copa Libertadores, pero de todos modos venció a Talleres, en Córdoba, y quedó tercero en el Grupo A del Torneo Apertura 2026.
El Xeneize lleva 9 partidos sin perder y tras su viaje a Chile se medirá con Independiente, como local, el sábado 11 de abril.