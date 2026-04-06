Truco para arreglar un cierre roto de manera fácil y rápida

Cuando algo en la casa se rompe, automáticamente pensamos que ya no sirve, que hay que descartarlo y comprarlo de nuevo. Siempre, antes de dar por perdido un objeto roto, hay que buscar algún truco artesanal y rápido que proponga consejos para recuperarlo.
Esto pasa muchísimo con la ropa. Cuando alguna prenda se rompe o ensucia, sin pensarlo, la mandamos al fondo del armario o la empezamos a usar como ropa de entre casa, sin antes conseguir algún DIY o tutorial.
Quizás el ejemplo más común y frecuente sea el del cierre roto. Los cierres de las camperas, los bolsos, las mochilas, cartucheras y fundas se rompen con el paso del tiempo, por la mala calidad de los dientes o por algún movimiento brusco. Aunque existen diferentes roturas de cierre, algunas recuperables y otras letales.
Cuando el cierre se sale del carrete y no logra cerrar porque los dientes no están emparejados, la solución está en un truco. Cuando el cierre se rompió, sus dientes se quebraron o abrieron; lo único que se puede hacer es cambiarlo y conseguir uno nuevo. Hoy te voy a compartir un truco para arreglar un cierre desfasado.
2 opciones de truco o DIY para arreglar un cierre roto
El arreglo o truco depende también del tipo de ropa o accesorio en el que está cosido el cierre. Si es una campera, acceder al cierre roto es un poco más sencillo. Si es una mochila, cuesta un poco más y vas a necesitar una máquina de coser para dejarla como nueva.
Primero hay que detectar el tipo de cierre y revisar que todos los dientes estén intactos. En el video del truco puedes seguir mucho mejor el procedimiento o los pasos del DIY.
Vas a tener que retirar con unas tijeras o una pinza la terminación final del cierre, donde se unen ambos lados por el carrete. Retira el carrete y enfrenta ambas partes del cierre, tal como se ve en el truco.
Finalmente, debes colocar el carrete nuevamente, asegurándote de que cada diente encastre bien con el de enfrente. Puedes ayudarte con un tenedor para poner el carrito. Para reforzar el truco y evitar que el cierre se abra, debes bloquear la entrada que retiraste al comienzo.
Cómo evitar que los cierres de la ropa y los accesorios se rompan
No basta con un truco o DIY. Para evitar que los cierres de tu ropa se rompan, puedes tener algunos cuidados.
- Si comienzas a notar que el cierre se traba o no arrastra bien, lubrícalo con un poco de cera de vela. Este DIY nos evita tironear del cierre y romperlo.
- Lava bien los cierres a mano antes de meter la prenda de ropa en el lavarropas. Puedes usar un cepillo de dientes.
- Nunca tires el cierre con fuerza al cerrarlo o abrirlo, ni tires de los dos costados para abrir un cierre en una prenda de ropa. Este es el mayor error y el motivo principal por el que se rompen.