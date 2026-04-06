Truco para arreglar un cierre roto de manera fácil y rápida

Cuando el cierre se sale del carrete y no logra cerrar porque los dientes no están emparejados, la solución está en un truco. Cuando el cierre se rompió, sus dientes se quebraron o abrieron; lo único que se puede hacer es cambiarlo y conseguir uno nuevo. Hoy te voy a compartir un truco para arreglar un cierre desfasado.

2 opciones de truco o DIY para arreglar un cierre roto

El arreglo o truco depende también del tipo de ropa o accesorio en el que está cosido el cierre. Si es una campera, acceder al cierre roto es un poco más sencillo. Si es una mochila, cuesta un poco más y vas a necesitar una máquina de coser para dejarla como nueva.

Embed - Cómo arreglar una cremallera

Primero hay que detectar el tipo de cierre y revisar que todos los dientes estén intactos. En el video del truco puedes seguir mucho mejor el procedimiento o los pasos del DIY.

Vas a tener que retirar con unas tijeras o una pinza la terminación final del cierre, donde se unen ambos lados por el carrete. Retira el carrete y enfrenta ambas partes del cierre, tal como se ve en el truco.

Finalmente, debes colocar el carrete nuevamente, asegurándote de que cada diente encastre bien con el de enfrente. Puedes ayudarte con un tenedor para poner el carrito. Para reforzar el truco y evitar que el cierre se abra, debes bloquear la entrada que retiraste al comienzo.

Cómo evitar que los cierres de la ropa y los accesorios se rompan

No basta con un truco o DIY. Para evitar que los cierres de tu ropa se rompan, puedes tener algunos cuidados.

abrir cierre No fuerces los cierres al abrirlos y cuídalos en los lavados para evitar que se rompan.